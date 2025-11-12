12 ноября, во второй день визита в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, состоялась его встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Ключевым моментом стало подписание руководителями двух стран Декларации о переходе российско-казахстанских отношений на новый уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

Иван Шилов ИА Регнум

«У нас отношения с Казахстаном развиваются поступательно, и практика, жизнь подтверждают то, что написано в наших фундаментальных документах: Казахстан и Россия — ближайшие партнёры, друзья и надёжные союзники друг для друга», — отметил президент России.

Токаев, со своей стороны, ещё накануне переговоров с Путиным подчёркивал, что подписание Декларации откроет новую эру в двусторонних связях двух соседних государств. Президент Казахстана напомнил: сейчас товарооборот его республики с Россией приближается к 30 млрд долларов (для сравнения, в 2015 г. он был вдвое меньше — около 15 млрд долларов).

Российские инвесторы входят в число лидеров по вложениям в экономику Казахстана. В работе — более 170 совместных проектов с общим объемом инвестиций свыше 50 млрд долларов.

Одни из наиболее быстро развивающихся и амбициозных направлений — сотрудничество в области энергетики (где особую роль играет работа по строительству АЭС) и развитие транспортно-логистических проектов, в том числе маршрутов «Западная Европа — Западный Китай» и «Север — Юг».

Теперь, с учётом уже наработанной базы, две страны выводят дружеские отношения на более высокий официальный уровень.

«Важным итогом визита стала декларация о переходе российско-казахстанских отношений на качественно новый, ещё более продвинутый уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества», — отметил Владимир Путин по результатам переговоров с Токаевым.

«Конкретные же направления совместной работы на долгосрочную перспективу в политике, безопасности, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной области зафиксированы в солидном пакете заключённых межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов», — уточнил российский лидер.

Двусторонние связи — прежде всего

Подписание Декларации о всеобъемлющем партнёрстве с ближайшим соседом на постсоветском пространстве стало заявлением намерений на дальнюю перспективу.

Лидеры двух стран подчёркивают: устойчивое партнёрство будет сохраняться и развиваться, несмотря на колебания международной политической конъюнктуры. Тем самым Москва и Астана создают ориентир для других стран — не только в Центрально-Азиатском регионе, но шире — на всём евразийском пространстве.

Токаев особо подчеркнул: подписание Декларации стало основным событием года для его страны.

Это понятно — появление такого соглашения о долгосрочном партнёрстве играет на пользу имиджу Казахстана как «острова стабильности» в нестабильном мире и нового центра развития.

Очевидно, что свои выгоды в партнёрстве с республикой попытаются найти и другие мировые игроки. Москва и Астана приветствуют этот интерес, но обе стороны согласны в том, что он не должен идти в ущерб двусторонним отношениям, где во главу угла положены общие стратегические интересы, ценности и единая история.

Пример для Глобального Юга

Переход российско-казахстанского партнёрства на новый уровень особенно актуален сейчас — когда страны Запада в очередной раз активизировали «работу» со странами Средней Азии, пытаясь утвердиться в самом центре евразийского пространства.

Оценка, которую дал Токаев подписанному в Москве документу, подтверждает: Россия сохраняет влияние в этом регионе и углубляет отношения с традиционными союзниками.

Появление российско-казахстанской Декларации стало значимой вехой в важнейшем процессе — развитии отношений России и незападных стран — наших партнёров в Евразии и государств Глобального Юга.

Токаев указал на особую роль в этом процессе Владимира Путина, его политической воли и государственного мышления: «В Казахстане знают и уважают Путина как деятеля глобального масштаба».

Общий язык

Страны мира видят в лидере нашей страны «символ защиты русского народа и российского государства», подчеркнул Токаев.

Российское руководство, укрепляя влияние русского языка и культуры за рубежом, сделало вопрос их защиты важным пунктом в отношениях с ближайшим соседом. Казахстан к настоящему моменту стал одним из лидеров в продвижении русских языка и культуры в мире.

Так, в республике была создана Международная организация по русскому языку, работают более 1 тысячи школ с русским языком обучения, а многие вузы создаются с учётом образовательных стандартов не только Казахстана, но и России.

Москва поддерживает эту тенденцию. В Казахстане открываются филиалы ведущих российских университетов, наша сторона предлагает масштабировать ведущие образовательные проекты, действующие в России.

«Не может не вызывать удовлетворения, что в Казахстане повсеместно и свободно используется русский язык. Хотел бы поблагодарить за это президента Казахстана. Согласно конституции, русский язык имеет статус официального и его применение в различных сферах жизни поддерживается руководством республики», — отметил Владимир Путин в ходе встречи с Токаевым.

Такая «стратегическая интеграция на русском и по-русски» формирует связи двух стран на поколения вперёд. Культурное и межличностное взаимодействие в сочетании с долгосрочными экономическими проектами и политическими контактами (базой для которых стала подписанная сейчас Декларация) открывает огромные перспективы для взаимовыгодных союзнических отношений России и Казахстана.