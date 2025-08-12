Россия решительно осуждает намерение властей Израиля установить контроль над сектором Газа, так как такие действия нарушают международное право. Об этом 10 августа заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности организации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Действия израильского руководства грубо нарушают международное право, демонстрируют его открытое пренебрежение как призывами международного сообщества, так и решениями Совета безопасности», — сказал российский дипломат.

Кроме того, добавил Полянский, израильские власти наносят серьезный удар по перспективам обеспечить двугосударственное решение палестино-израильского конфликта.

«Решительно осуждаем намерение правительства [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху захватить Газу», — подчеркнул он.

Жёсткость формулировок России затмил лишь беспрецедентный демарш Германии: Берлин ввел эмбарго на экспорт вооружений в Израиль — шаг, ранее считавшийся политическим табу для страны, десятилетиями избегавшей прямого давления на еврейское государство по историческим причинам.

Тактика «дипломатического шепота», годами определявшая германский подход, уступила место публичному ультиматуму: позиция ЕС, по словам представителя ФРГ, теперь основана на «неприятии коллективного наказания палестинского народа».

Схожую позицию занимают и иные государства Евросоюза. В частности, министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил ежедневной газете La Stampa, что наступление Израиля в секторе Газа — это не «военная операция с сопутствующим ущербом, а откровенное отрицание закона и основополагающих ценностей нашей цивилизации… Помимо осуждения, мы должны найти способ заставить Нетаньяху мыслить ясно».

Таким образом, новые задачи по продолжению войны в Газе были приняты израильским кабинетом вопреки беспрецедентно жесткой реакции мирового сообщества, способной превратить еврейское государство в «страну — изгой».

Решение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об установлении полного контроля над сектором не только вызвало беспрецедентную волну международного осуждения, но и еще больше раскололо израильское общество.

Парадоксально, что сам Нетаньяху преподносит операцию как средство ускорения освобождения пятидесяти оставшихся у ХАМАС пленённых израильтян (по оценкам, около двадцати из них живы).

Тем не менее, семьи пленников и независимые аналитики видят в этом плане скорее смертный приговор для заложников, оказавшихся в зоне интенсивных боев. На этом фоне в стране происходят крупнейшие за последние месяцы протесты.

Десятки тысяч человек вышли на улицы Тель-Авива, Иерусалима и Хайфы, включая отчаявшихся членов семей плененных израильтян, требующих сделать переговоры об их освобождении абсолютным приоритетом. «Форум семей» прямо заявил, что «расширение боевых действий погубит заложников и приведет к новым смертям солдат».

Компромисс с радикалами и стратегические риски Нетаньяху

Решение о расширении операции и оккупации Газы стало прямым следствием компромисса Нетаньяху с ультраправыми партнерами по коалиции, без чьей поддержки правительство рухнет, а сам премьер отправиться в тюрьму.

Министр национальной безопасности радикальный сионист Итамар Бен-Гвир требует «всю Газу, переселение [палестинцев] и колонизацию», а министр финансов Бецалель Смотрич, также придерживающийся радикальных воззрений, критикует план премьера как «половинчатый», так как он предусматривает лишь военную оккупацию, но ничего не говорит о заселении Газы еврейскими поселенцами.

По словам Нетаньяху, Израиль контролирует три четверти территории сектора, но два последних оплота ХАМАС — густонаселенный город Газа и центральные лагеря беженцев в районе Аль-Маваси — остаются неликвидированной угрозой.

Пятиэтапный план оккупации, рассчитанный на пять месяцев, предполагает начать с принудительной «эвакуации» около миллиона жителей города Газа в уже переполненный Аль-Маваси, где ютятся полмиллиона беженцев с последующим захватом оставшихся районов.

Наряду с пятью этапами Нетаньяху озвучил стратегические цели, известные как «пять принципов»: полное разоружение ХАМАС и возвращение всех заложников; демилитаризация сектора Газа; установление израильского контроля над безопасностью на неопределенный срок и создание «альтернативной гражданской администрации» без участия как ХАМАС, так и Палестинской национальной администрации (ПНА).

Ключевой тезис премьера: «Мы не хотим управлять Газой… Цель — освободить её от ХАМАС и передать арабским силам».

Однако детали этого «освобождения» и «передачи» остаются предельно туманными. Потенциальные кандидаты на управление — Иордания и Египет — уже категорически отказались входить в Газу «на израильских штыках» и прямо обвиняют Израиль в «этнической чистке».

Саудовская Аравия публично настаивает на неотложном создании независимого палестинского государства как единственном пути к окончанию конфликта и стабильности, а любые шаги по нормализации отношений с Израилем без выполнения этого условия, по мнению саудовцев, недопустимы. Опросы, опубликованные в Saudi Gazette показывают, что 96% граждан королевства требуют полного разрыва любых связей с Тель-Авивом.

Предполагаемая местная администрация, которую планирует создать Израиль, должна, по словам Нетаньяху, «отказаться от финансирования террора и жить в мире с Израилем», но механизм формирования таких структур в разрушенном анклаве, где большинство его жителей, несмотря ни какие опросы, поддерживает ХАМАС, совершенно не проработан.

Даже ПНА сталкивается с критикой и обвинениями в коллаборации с оккупантами, поэтому созданное Израилем марионеточное правительство по управлению Газой будет восприниматься её жителями как пятая колонна.

«Сегодня Нетаньяху хочет оккупировать Газу, но израильская армия до сих пор не смогла взять под контроль северную часть сектора, не захватила Шуджаийю к востоку от города Газа, и даже Бейт-Ханун — приграничный район на северо-востоке сектора, — рассказал ИА Регнум палестинский эксперт Абуаркуб Мохаммед.

— Возникает закономерный вопрос: если армия Израиля за 22 месяца жесточайшей войны против Газы, обладая всей своей силой, техникой и ресурсами, не смогла добиться этих целей, то сможет ли она сделать это сейчас, находясь в состоянии истощения, при снижении уровня мобилизации?».

По словам эксперта, более 80 тысяч солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) находятся в реабилитационных центрах, и армия всё ещё не способна заменить военнослужащих, находящихся в строю более 300 дней.

К тому же харедим (религиозные иудеи) отказываются служить, многие уклоняются от призыва, а протесты и требования прекратить войну и заключить всеобъемлющую сделку усиливаются.

«Более того, Нетаньяху был вынужден создать подразделение из ветеранов-отставников, чтобы компенсировать нехватку резервистов», — отметил палестинец.

Почему радикальный сценарий стал реальностью

Решение Биньямина Нетаньяху об установлении полного контроля над сектором Газа не возникло спонтанно, а стало кульминацией многомесячной стратегии, принятой ещё в мае 2025 года.

Не объявляя открыто о планах оккупации, Израиль тогда приступил к систематической подготовке: призвал десятки тысяч резервистов, активизировал принудительное перемещение жителей северных районов в объявленные «гуманитарные зоны» на юге и начал формировать опорные «оси контроля» — военные коридоры, расчленяющие сектор на изолированные анклавы.

Уже тогда планировалось сохранение постоянного присутствия ЦАХАЛ на захваченных территориях, включая глубинные районы Газы, а в число главных задач входило постепенное выдавливание палестинцев в соседние страны.

«Армия Израиля создала так называемую «зону безопасности» в Рафахе, цель которой заключалась в том, чтобы привлечь людей за гуманитарной помощью, не позволяя им вернуться в свои палатки и места временного размещения», — говорит Абуаркуб Мохаммед.

Затем, по словам палестинского эксперта, армия построила коридор «Мираж», задача которого состояла в том, чтобы пропускать жителей на юг, в сторону Рафаха, для получения помощи, но не позволять им вернуться. На более позднем этапе планировалось, что армия покинет коридор «Филадельфия» и останется на «Мираже».

«Оставив палестинцев лицом к лицу с египтянами, после чего израильские военные взорвут египетскую границу и обвинят в этом ХАМАС. В таком случае палестинцы в панике хлынули бы на египетскую сторону, где были бы предоставлены сами себе и обречены на гибель, при этом ответственность возложили бы на Египет. Однако палестинцы осознали эту опасность и сумели её избежать», — подвел итог израильских усилий палестинский активист.

Формальным оправданием этих действий служила необходимость создания «дополнительных рычагов давления» на ХАМАС в переговорах о заложниках. Однако к маю 2025 года военно-политическое руководство Израиля уже приняло решение о полной оккупации сектора.

Бецалель Смотрич, ключевая фигура ультраправой коалиции, публично заявил в мае: «Израиль не отступит с захваченных территорий даже в обмен на заложников. После оккупации и сохранения нашего присутствия в Газе можно начинать дискуссию о суверенитете».

Эти слова, первоначально воспринятые как маргинальная риторика, сегодня отражают официальную стратегию правительства. Отсутствие альтернатив и сыграло решающую роль в утверждении плана Смотрича и его союзников.

Через 22 месяца войны сопротивляющихся стало только больше

Израиль так и не представил внятного видения послевоенного устройства Газы. Предложения о передаче контроля Палестинской администрации (ПНА) или международным силам отвергались коалицией Нетаньяху.

В результате единственным «рабочим» планом оставался радикальный проект, предполагавший перманентную оккупацию с созданием буферных зон и «стимулирование» полного исхода палестинцев через организацию их убийств, голода и иного гуманитарного давления.

«Этот план — «план выселения» — реализуется по всему сектору Газа: каждый раз, когда армия приказывает жителям переместиться в так называемые «безопасные зоны», она бомбит палатки и находящихся в них людей, морит их голодом и мстит им за свои неудачи, пытаясь таким образом вынудить их к так называемой «добровольной эмиграции», — рассказал Абуаркуб Мохаммед.

Такое жестокое обращение с мирным населением, по его словам, вынудило многих вернуться на север и больше не покидать его, так как смерть подстерегает их повсюду.

«Мы неоднократно слышали заявления жителей перед камерами: «Мы предпочитаем умереть в наших домах, чем умереть в палатках и местах временного убежища», — сообщил палестинец.

В настоящий момент гуманитарная катастрофа уже достигла беспрецедентных масштабов: по данным ООН от декабря 2024 года, 80% населения (1,9 млн человек) — внутренне перемещённые лица, в то время как число убитых палестинцев приближается к 70 тысячам. Из них 217 человек, включая 100 детей, умерли от голода.

В свою очередь, армия Израиля открыто критикует политиков: начальник Генштаба Эяль Замир предупреждает, что оккупация превратится в «ловушку», а бывший командующий Южным округом Йом-Тов Самия заявил, что правительство действует «вопреки концепции национальной безопасности».

По мнению многих израильских военных эти действия не смогут нанести поражения ХАМАС, так как этого до сих пор не случилось, но будут стоить новых жертв и внутренней дестабилизации.

В свою очередь, для ХАМАС ничего не меняется, и движение будет продолжать оказывать сопротивление.

По словам Абуаркуба Мохаммеда, в начале войны израильтяне оценивали численность бойцов ХАМАС в 25–30 тысяч человек, плюс около 10 тысяч у других фракций палестинского сопротивления, включая «Палестинский исламский джихад».

«В настоящее время, несмотря на 22 месяца чудовищной, варварской войны, которой нет аналогов в новейшей истории, у ХАМАС насчитывается уже около 40 тысяч бойцов», — сообщил он.

Эксперт рассказал, что они действуют малыми группами, свободно и автономно передвигаются, устраивают засады и наносят тяжёлые удары по вражеским силам, выкладывая видео- и аудиодоказательства.

«Это свидетельствует о том, что план Нетаньяху обречён на провал. Он не является новым и не будет успешнее прежних: всё, что смогла сделать израильская армия против ХАМАС, она сделала лишь в первые два месяца войны, а дальше — это лишь массовый геноцид и военные преступления против мирных жителей», — резюмировал палестинский аналитик.

Вместе с тем, как сообщил ИА Регнум эксперт Российского совета по международным делам и специалист по Ближнему Востоку Игорь Субботин, «затянутость боевых действий в Газе связана в том числе с разветвленной тоннельной системой, созданной группировкой ХАМАС за долгие годы.

В Израиле открыто говорят, что под землей палестинской вооруженной организацией был накоплен существенный ракетный потенциал, пока еще не истощенный нынешней войной. Там же, судя по всему, сохранились возможности для кустарного производства боеприпасов, потому что спорадические запуски ракет в сторону Израиля все еще происходят — спустя 22 месяца военной кампании».

По словам Субботина, очевидная затянутость войны в Газе играет скорее на руку ХАМАС, потому что гуманитарный кризис в текущих условиях только углубляется, а это заставляет западные страны оказывать давление на Израиль. Парад государств, готовых признать Палестину, — это один из элементов давления.

«Этим, судя по всему, и решила воспользоваться ПНА, которая в сентябре планирует в одностороннем порядке провозгласить государство на палестинских территориях, даже несмотря на то, что у ПНА нет фактического контроля над Газой и вряд ли когда-то будет», — резюмировал эксперт.

ХАМАС как символ: военные и политические издержки Израиля

План оккупации Газы, изначально считавшийся слишком радикальной фантазией, стал реальностью не из-за своей продуманности, а вследствие системного кризиса управления. При этом само по себе отсутствие чёткого финала операции подрывает её легитимность.

Израиль рискует превратиться в глобального изгоя: экономика переориентируется на военные нужды, а культурные и дипломатические связи разрушаются.

Биньямин Нетаньяху пытается представить полномасштабную оккупацию Газы как «лучший и единственный способ быстро закончить войну». Однако этот план погружен в глубокие системные противоречия.

Военная операция в сердце города Газа напрямую угрожает жизни тех самых заложников, освобождение которых декларируется как одна из ее главных целей, втягивая армию Израиля в бои среди городских руин, удобных для городской герильи.

Установление «временного» израильского контроля над безопасностью при отсутствии четкого и реалистичного плана передачи власти приемлемым местным или региональным силам грозит обернуться долгосрочной, изнурительной и дорогостоящей военной операцией.

И, пожалуй, самое главное — продолжающаяся гуманитарная катастрофа не только подрывает моральные и правовые основания действий Израиля в глазах мира, но и создает идеальную питательную среду для реванша радикальных идей и будущего насилия.

Как метко предупреждал бывший глава израильской разведки «Шин Бет» Ами Аялон: «С военной точки зрения ХАМАС, возможно, и будет уничтожен как структура. Но как идеология — он приобретает больший вес… Единственный способ по-настоящему победить его — предложить палестинцам лучшее будущее».

Пока же расширение израильской операции ведет к прямо противоположному результату. Ведущие западные страны, такие как Австралия, Великобритания, Канада и Франция, ускоряют планы по официальному признанию Государства Палестина.

Война, начатая для тотального уничтожения ХАМАС, рискует превратить его в вечный символ палестинского сопротивления и похоронить перспективы политического урегулирования на поколения вперед, оставляя Израиль в стратегическом тупике и глубокой международной изоляции.