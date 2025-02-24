В Германии завершились досрочные выборы в бундестаг. Судьбу будущей правительственной коалиции могли решить буквально доли процента.

Иван Шилов ИА Регнум

Основное внимание было приковано даже не к тройке безусловных лидеров — ХДС/ХСС, АдГ и СДПГ, а к аутсайдерам электоральной гонки, результат которых радикально влиял на итоговую расстановку сил в бундестаге.

Из-за того, что ни СвДП (4,3%), ни «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) не сумели преодолеть пятипроцентный барьер, голоса избирателей, отданные за эти политические силы, фактически пропали. Это означает, что партии-счастливчики теперь смогут рассчитывать на более оптимальное распределение сил и большее количество депутатских мандатов.

Самое главное — при подобном раскладе ХДС/ХСС (28,5%) и СДПГ (16,4%) смогут сформировать двухпартийную черно-красную коалицию (которую некоторые саркастичные немецкие политологи уже успели окрестить «бандеровской» по аналогии с цветами запрещенной в России террористической организации ОУН), не беря в свою компанию кого-то третьего.

Организация процесса

Организация процесса гражданского волеизъявления в Германии устроена следующим образом. За две недели до выборов получатель по почте получает именное приглашение принять участие в голосовании, которое необходимо принести на избирательный участок, получив вместо него избирательный бюллетень.

Как честный гражданин, придя на выборы, ваш корреспондент протянул члену комиссии и приглашение и немецкий паспорт. «А он нам не нужен», — удивленно ответила милая женщина из избирательной комиссии. Стало понятно, что члены комиссии даже не подозревают о том, что создают огромное пространство для политической коррупции!

Во-первых, приглашение могли отдать третьи лица. Кроме того, его можно вытащить из чужого почтового ящика. Наконец, можно сделать качественную копию, а оригиналом досрочно проголосовать по почте, отметившись таким образом дважды.

Если при досрочном голосовании в мэрии с приглашения считывается код, который выдает портрет избирателя, то на избирательном участке такого оборудования не было.

Нужно было видеть глаза членов избиркома после того, как им провели ликбез по грязным технологиям. Святые в своей простоте люди отвечают за то, чтобы волеизъявление немецкого народа отразилось в новом составе бундестага.

Тень ГДР

Абсолютно все системные политические силы уже наотрез отказались формировать коалицию с АдГ (20,8%), показавшей феноменальный результат. Как минимум до следующих выборов Альтернатива для Германии остаётся партией-изгоем, с которой все системные политические силы наотрез отказались сотрудничать.

Феноменальный результат АдГ — это сильный тревожный сигнал для политического мейнстрима, однако на практике партия останется в оппозиции на ближайшие четыре года.

Теоретически, если Дональд Трамп и Илон Маск не ослабят ее поддержку и выставят вхождение АдГ в политическую жизнь Германии на правах полноправного игрока в качестве условия для продолжения американской поддержки Европы, возможен и иной исход.

Партия должна разделиться, отмежевавшись от наиболее одиозных радикалов в своих рядах, вроде Бьорна Хёке. После этого обновленная АдГ, прошедшая обряд «очищения», теоретически могла бы вступить в союз с ХДС/ХСС, образовав правоконсервативный блок. Но пока что это уравнение со многими неизвестными.

Однако почти 21% АдГ на федеральных выборах и территория бывшей ГДР, почти полностью окрашенная в синие цвета «Альтернативы», в первую очередь говорят о следующем: избиратель на востоке Германии осознает, что его голос не слышат в Берлине, а в мейнстримных медиа образ «восточного немца» подвергается сильнейшей стигматизации.

Житель бывшей ГДР, по мнению немецкой прессы, не понимает, как работает демократия и вообще является скрытым нацистом или коммунистом. Он просто не осознает своего «счастья» от свободного выбора из двух и более кандидатов. Ведь «хороший немец» должен верить в то, что пишут СМИ и голосовать только за «правильные партии».

Однако восточные немцы, в отличие от западных, обладают развитым национальным самосознанием. Это самосознание не было подвергнуто кастрации в результате политики денацификации. А то, что многие немцы выросли в ГДР, означает, что они обладают также развитым критическим мышлением и умеют читать между строк. На Западе же у людей этот навык во многом утрачен.

В ближайшие четыре года раскол Германии на Восток и Запад будет только нарастать. Пример этому — феноменальный результат АдГ в Саксонии, где она набирает 38%.

Выдающийся успех этой партии на выборах в бундестаг обусловлен множеством факторов. Это и остро стоящая в Германии проблема нелегальной миграции, и трудности в экономике, порожденные дилетантами из «светофорной коалиции», и запрос в немецком обществе на мир с Россией и отказ от милитаристской риторики.

Однако в первую очередь успех «Альтернативы для Германии» — это результат протестного голосования немцев. Многие поддерживают эту партию вовсе не потому, что симпатизируют «радикалам» или «правым экстремистам», как ее называют в медиа.

Голосование за АдГ — это своеобразная форма политического протеста. Громкое «нет!» системным политическим партиям, широко открывшим террористам двери в Германию и доведшим страну до рецессии и деиндустриализации.

Коалиционные расклады

Коалиция с «Левыми» (Die Linke) приемлема для СДПГ, с которыми она многие годы успешно работает на земельном уровне — например, в Мекленбурге-Передней Померании, стабильно формируя красно-красное правительство региона.

Однако «Левые» совершенно неприемлемы для ХДС/ХСС ввиду того, что категорически отказываются поддерживать Украину и ставить интересы Киева выше интересов собственных избирателей и Германии в целом.

Партия же «зеленых» (11,6%), донельзя себя дискредитировавшая в минувшую каденцию, была относительно приемлемым, но очень нежелательным вариантом и для ХДС/ХСС, с которыми у «зеленых» радикальное расхождения по вопросам атомной энергетики и управления экономикой, и для СДПГ, лидер которой Олаф Шольц вдоволь хлебнул лиха с «зелеными» партнерами в рамках «светофорной коалиции».

Впрочем, как бы то ни было, «зеленый» «скрипач» двухпартийному черно-красному блоку в итоге оказался не нужен: для формирования правительственной и относительно дееспособной коалиции хватило голосов и без них.

«Зеленые» потеряли 3% по сравнению с прошлыми выборами и постепенно утрачивают поддержку наиболее молодой части немецкого электората. Если раньше за них голосовала в основном молодежь, то теперь ядром сторонников являются скорее представители среднего возраста и среднего класса на западе Германии.

Молодежь же по всей стране стремительно радикализируется, отдавая голоса за АдГ и Die Linke — силы, утвердившиеся по краям политического спектра. Если к следующим выборам нынешняя молодежь не утратит свой пассионарный дух, а подросшее поколение избирателей будет настроено не менее радикально, электорат партий политического центра может понести серьезные потери. Хотя говорить о похоронах политического центра пока однозначно рано.

«Левые», которых полгода назад уже практически списали со счетов, набирают феноменальные 8,8%. Политологи расходятся во мнениях, чем обусловлен столь стремительный взлет политической силы, менее чем полгода назад барахтавшейся на дне электоральных рейтингов.

Одни склонны полагать, что все дело в электоральном финте главы ХДС/ХСС Фридриха Мерца, объединившего усилия с АдГ в законопроекте по вопросам миграции, что оттолкнуло от ХДС/ХСС умеренных избирателей, швырнув их в объятья «Левых». Другие считают, что ряды Die Linke пополнились за счет раскольников из «Альянса Сары Вагенкнехт» (4,97%), разочаровавшихся в своем кумире.

Напомним, что Вагенкнехт, чрезвычайно успешно выступившая на региональных выборах в восточногерманские ландтаги, ради гипотетического вхождения в правительственные коалиции отказалась от ряда принципиальных пунктов своей предвыборной программы. Часть избирателей сочла это предательством и вернулась к «Левым», от которых, собственно, «Альянс» в свое время и отмежевался.

Всего 0,03% не хватило партии Вагенкнехт для прохода в бундестаг. Некоторые избиратели на востоке Германии грустно шутят, что эти неполные 14 000 голосов — горькая цена предательства.