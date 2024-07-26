Человек, 24 июля заложивший взрывчатку под машину российского военного, очевидно, предполагал, что его затея все же может окончиться удачей. После того как преступник покинул двор на Синявинской улице в Москве, он успел вылететь из аэропорта Внуково в Турцию по заранее купленному билету.

Кадр из видео

Впрочем, его «везение» закончилось совсем скоро: в тот же день он был задержан в турецком городе Бодрум.

Подрывника зовут Евгений Серебряков, ему 29 лет, он гражданин России, родом из Урюпинска, но 12 лет назад переехал в столицу. Эти данные очень быстро стали известны нашим правоохранителям, которые передали информацию турецким коллегам, а те также сработали оперативно. Уже утром 26 июля пойманный преступник был доставлен в Москву, где его допросили наши силовики.

На допросе он рассказал о своем сотрудничестве с СБУ. Его история очень похожа на судьбу тех, кто тоже решил встать на сторону врага — его, как и других одноразовых агентов киевского режима, теперь ждут пожизненный срок и могила на тюремном кладбище.

За украинский паспорт и доллары

Как и предполагали многие эксперты, в организации очередного теракта на территории России вновь обнаружился украинский след. На кадрах допроса, опубликованных ФСБ и Следственным комитетом России, Серебряков рассказывает, что еще в феврале 2023 года начал сотрудничать со спецслужбами киевского режима — по личной инициативе.

Свою вину он не отрицает, говорит, что совершил подрыв под руководством сотрудника СБУ для получения гражданства Украины и вознаграждения «от 10 до 20 тысяч долларов». Во время подготовки злодеяния мужчина общался с сотрудником СБУ онлайн и затем вживую, в Турции, получал от него инструкции, компоненты для сбора самодельного взрывного устройства и деньги на расходы для проведения теракта.

Если бы план удался, то за жизнь российского офицера предатель должен был получить в Турции украинский паспорт и гонорар, а потом уехать дальше, вероятно, в Грецию. К счастью, военный выжил, а в Бодруме украинского агента успешно задержали. Теперь спецслужбы разбираются, как именно проходила его вербовка, устанавливают соучастников преступления и проводят иные следственные действия.

Пособника врага, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и статьей 222 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Он, увы, не стал первым, кто купился на посулы украинцев, и очередным «полезным идиотом» для Киева, которого украинские спецслужбы просто использовали в своих целях.

Марионетки киевских террористов

Сразу после появления информации о теракте в Москве советник офиса просроченного украинского президента Михаил Подоляк поспешил высказаться — якобы киевские спецслужбы не причастны к этому преступлению, взрыв, мол, произошел по причине неисправного газового оборудования.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Это заявление Подоляка вполне может быть обусловлено позицией западных покровителей Украины, которым весьма не нравится, что Киев направляет и поддерживает международных террористов. Между тем ранее киевские преступники не раз охотно признавались и даже гордились организацией диверсий и терактов в России.

Из таких курируемых Украиной злоумышленников, в частности, была Дарья Трепова (включена в реестр террористов и экстремистов, приговорена к 27 годам лишения свободы), убийца яркого и талантливого военкора Владлена Татарского. Бюст, начиненный взрывчаткой, 2 апреля 2023 года она вручила жертве именно по указанию кукловодов, находившихся на территории Украины.

На Украину ведут и следы тех, кто стоит за убийством российского политолога Дарьи Дугиной и покушением на писателя Захара Прилепина. Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов прямо подтверждал такие преступные действия, заявляя: «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».

Он предал и его предали

Тихий и интеллигентный, по описанию соседей, Серебряков, на первый взгляд, никак не похож на преступника. В юности он был одним из лучших учеников своего лицея, победителем олимпиад, губернаторским стипендиатом. Когда перебрался в Москву, нашел высокооплачиваемую работу и в целом на доходы не жаловался.

Тем не менее, судя по материалу его допроса, Серебряков понимал масштаб преступления и пошел на него осознанно. Мировоззрение у Евгения, впрочем, было девиантным уже давно: он участвовал в несанкционированных митингах по призыву Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), возмущался воссоединению России с Крымом да и проведение СВО, мягко говоря, не поддержал.

Зато будущий террорист старательно учил украинский язык, сменил имя в соцсетях на украинский манер, став «Евгеном» и в целом променял Родину на миражи «незалежной».

«Из ада в своей голове ему несложно было согласиться на подрыв человека и верить, что, убив военного, он сможет жить себе тихо в Греции, куда уплывёт по спокойным волнам и продолжит там учить мову, любить с расстояния Украину, на которую он, как и все предатели, почему-то ехать не захотел», — отмечает главный редактор ИА Регнум, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова.

«Меня фактически послали с бомбой на смерть», — говорила Дарья Трепова. Теперь такие же слова о себе может сказать и «Евген». Его протест против родной страны обернулся полным крахом: побег не удался, а украинские кураторы от него открестились. Он был пущен Киевом в расход, столкнувшись с реальностью, которую так долго отрицал.

В тюрьме он теперь может сделать много выводов о своем поступке, у него на это будет масса времени.

Конец всегда один

Сегодня террористка Трепова отбывает наказание за злодеяние в одной из российских колоний и понимает, что сможет выйти на свободу только в 53-летнем возрасте. Как считают психологи, у нее депрессия и внутренний раскол личности, она осознает, что ее надежды разрушены, а перспектив на будущее нет.

Завербованного спецслужбами Украины Александра Пермякова, которого обвиняют в покушении на писателя Прилепина, тоже ждет очень и очень долгое тюремное заключение. Похожая судьба и у тех, кто находит «подработки» от киевских спецслужб и покушается на объекты инфраструктуры нашей страны — их быстро ловят правоохранительные органы, а места заключения такие диверсанты покинут очень и очень нескоро.

По всей вероятности, в тюрьме они, как и Трепова, очень сожалеют о своей глупости и жадности. Интересен тот факт, что перед поимкой многие из этих преступников не успевают потратить свои 30 сребреников даже не потому, что быстро оказываются в камере, а поскольку украинская сторона банально не платит им, высылая только аванс.

Что касается многих исполнителей резонансных преступлений, то их Киев обещает переправить в безопасные места — но здесь для таких идиотов тоже есть нюанс. Собиравшихся после злодеяния, скажем, в Турцию террористов наши спецслужбы или своевременно перехватывают еще в России, или, как в недавнем случае, их выдают зарубежные коллеги наших правоохранителей.

Да, не секрет, что именно за рубежом многие из них или готовятся к совершению преступлений, как двое из боевиков, которые участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл», или готовятся скрыться после теракта. Однако проведенная в рекордно короткие сроки экстрадиция Серебрякова — с момента задержания подрывника до его доставки в Россию прошло менее 48 часов — показывает, что мы развиваем антитеррористическое сотрудничество с другими странами.

Почти наверняка таким преступникам придется гнить в тюрьме (или в могиле, как летчику Кузьминову), какие бы радужные картинки не показывали им украинские кураторы. Так что случай уроженца Урюпинска должен послужить очень наглядным примером другим потенциальным террористам, которым вербовщики обещают паспорт с тризубом и золотые горы.