Предателей предают. Чему учит случай террориста Евгения Серебрякова
Человек, 24 июля заложивший взрывчатку под машину российского военного, очевидно, предполагал, что его затея все же может окончиться удачей. После того как преступник покинул двор на Синявинской улице в Москве, он успел вылететь из аэропорта Внуково в Турцию по заранее купленному билету.
Впрочем, его «везение» закончилось совсем скоро: в тот же день он был задержан в турецком городе Бодрум.
Подрывника зовут Евгений Серебряков, ему 29 лет, он гражданин России, родом из Урюпинска, но 12 лет назад переехал в столицу. Эти данные очень быстро стали известны нашим правоохранителям, которые передали информацию турецким коллегам, а те также сработали оперативно. Уже утром 26 июля пойманный преступник был доставлен в Москву, где его допросили наши силовики.
На допросе он рассказал о своем сотрудничестве с СБУ. Его история очень похожа на судьбу тех, кто тоже решил встать на сторону врага — его, как и других одноразовых агентов киевского режима, теперь ждут пожизненный срок и могила на тюремном кладбище.
За украинский паспорт и доллары
Как и предполагали многие эксперты, в организации очередного теракта на территории России вновь обнаружился украинский след. На кадрах допроса, опубликованных ФСБ и Следственным комитетом России, Серебряков рассказывает, что еще в феврале 2023 года начал сотрудничать со спецслужбами киевского режима — по личной инициативе.
Свою вину он не отрицает, говорит, что совершил подрыв под руководством сотрудника СБУ для получения гражданства Украины и вознаграждения «от 10 до 20 тысяч долларов». Во время подготовки злодеяния мужчина общался с сотрудником СБУ онлайн и затем вживую, в Турции, получал от него инструкции, компоненты для сбора самодельного взрывного устройства и деньги на расходы для проведения теракта.
Если бы план удался, то за жизнь российского офицера предатель должен был получить в Турции украинский паспорт и гонорар, а потом уехать дальше, вероятно, в Грецию. К счастью, военный выжил, а в Бодруме украинского агента успешно задержали. Теперь спецслужбы разбираются, как именно проходила его вербовка, устанавливают соучастников преступления и проводят иные следственные действия.
Пособника врага, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ (покушение на убийство двух или более лиц) и статьей 222 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств), ждет наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Он, увы, не стал первым, кто купился на посулы украинцев, и очередным «полезным идиотом» для Киева, которого украинские спецслужбы просто использовали в своих целях.
Марионетки киевских террористов
Сразу после появления информации о теракте в Москве советник офиса просроченного украинского президента Михаил Подоляк поспешил высказаться — якобы киевские спецслужбы не причастны к этому преступлению, взрыв, мол, произошел по причине неисправного газового оборудования.
Это заявление Подоляка вполне может быть обусловлено позицией западных покровителей Украины, которым весьма не нравится, что Киев направляет и поддерживает международных террористов. Между тем ранее киевские преступники не раз охотно признавались и даже гордились организацией диверсий и терактов в России.
Из таких курируемых Украиной злоумышленников, в частности, была Дарья Трепова (включена в реестр террористов и экстремистов, приговорена к 27 годам лишения свободы), убийца яркого и талантливого военкора Владлена Татарского. Бюст, начиненный взрывчаткой, 2 апреля 2023 года она вручила жертве именно по указанию кукловодов, находившихся на территории Украины.
На Украину ведут и следы тех, кто стоит за убийством российского политолога Дарьи Дугиной и покушением на писателя Захара Прилепина. Глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов прямо подтверждал такие преступные действия, заявляя: «Мы убивали и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины».
Он предал и его предали
Тихий и интеллигентный, по описанию соседей, Серебряков, на первый взгляд, никак не похож на преступника. В юности он был одним из лучших учеников своего лицея, победителем олимпиад, губернаторским стипендиатом. Когда перебрался в Москву, нашел высокооплачиваемую работу и в целом на доходы не жаловался.
Тем не менее, судя по материалу его допроса, Серебряков понимал масштаб преступления и пошел на него осознанно. Мировоззрение у Евгения, впрочем, было девиантным уже давно: он участвовал в несанкционированных митингах по призыву Навального (внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), возмущался воссоединению России с Крымом да и проведение СВО, мягко говоря, не поддержал.
Зато будущий террорист старательно учил украинский язык, сменил имя в соцсетях на украинский манер, став «Евгеном» и в целом променял Родину на миражи «незалежной».
«Из ада в своей голове ему несложно было согласиться на подрыв человека и верить, что, убив военного, он сможет жить себе тихо в Греции, куда уплывёт по спокойным волнам и продолжит там учить мову, любить с расстояния Украину, на которую он, как и все предатели, почему-то ехать не захотел», — отмечает главный редактор ИА Регнум, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова.
«Меня фактически послали с бомбой на смерть», — говорила Дарья Трепова. Теперь такие же слова о себе может сказать и «Евген». Его протест против родной страны обернулся полным крахом: побег не удался, а украинские кураторы от него открестились. Он был пущен Киевом в расход, столкнувшись с реальностью, которую так долго отрицал.
В тюрьме он теперь может сделать много выводов о своем поступке, у него на это будет масса времени.
Конец всегда один
Сегодня террористка Трепова отбывает наказание за злодеяние в одной из российских колоний и понимает, что сможет выйти на свободу только в 53-летнем возрасте. Как считают психологи, у нее депрессия и внутренний раскол личности, она осознает, что ее надежды разрушены, а перспектив на будущее нет.
Завербованного спецслужбами Украины Александра Пермякова, которого обвиняют в покушении на писателя Прилепина, тоже ждет очень и очень долгое тюремное заключение. Похожая судьба и у тех, кто находит «подработки» от киевских спецслужб и покушается на объекты инфраструктуры нашей страны — их быстро ловят правоохранительные органы, а места заключения такие диверсанты покинут очень и очень нескоро.
По всей вероятности, в тюрьме они, как и Трепова, очень сожалеют о своей глупости и жадности. Интересен тот факт, что перед поимкой многие из этих преступников не успевают потратить свои 30 сребреников даже не потому, что быстро оказываются в камере, а поскольку украинская сторона банально не платит им, высылая только аванс.
Что касается многих исполнителей резонансных преступлений, то их Киев обещает переправить в безопасные места — но здесь для таких идиотов тоже есть нюанс. Собиравшихся после злодеяния, скажем, в Турцию террористов наши спецслужбы или своевременно перехватывают еще в России, или, как в недавнем случае, их выдают зарубежные коллеги наших правоохранителей.
Да, не секрет, что именно за рубежом многие из них или готовятся к совершению преступлений, как двое из боевиков, которые участвовали в нападении на «Крокус Сити Холл», или готовятся скрыться после теракта. Однако проведенная в рекордно короткие сроки экстрадиция Серебрякова — с момента задержания подрывника до его доставки в Россию прошло менее 48 часов — показывает, что мы развиваем антитеррористическое сотрудничество с другими странами.
Почти наверняка таким преступникам придется гнить в тюрьме (или в могиле, как летчику Кузьминову), какие бы радужные картинки не показывали им украинские кураторы. Так что случай уроженца Урюпинска должен послужить очень наглядным примером другим потенциальным террористам, которым вербовщики обещают паспорт с тризубом и золотые горы.