Киев, 24 июля, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Киев не причастен к взрыву внедорожника на севере Москвы, заявил 24 июля советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Nicolae Dumitrache/AP/TASS Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк

«Насколько я понимаю, там газовое оборудование в машине <…> Не имеем никакого, понятное дело, отношения к этому», — сказал Подоляк в интервью журналисту Александру Плющеву (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Внедорожник Toyota Land Cruiser был взорван утром 24 июля на севере Москвы. Момент взрыва автомобиля попал на видео. На кадрах видно, как водитель подходит к машине, кладёт вещи на заднее сиденье и садится за руль. Затем прогремел взрыв. В результате пострадали сам водитель и находившаяся в машине женщина. Мужчине оторвало конечности, а женщина получила рваные раны лица.

Позднее появлялись неподтверждённые сообщения о том, что автомобиль принадлежал военнослужащему, участнику СВО Андрею Торгашову.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Как сообщило МВД, причиной взрыва, по предварительным данным, стала детонация взрывного устройства.

Позднее Telegram-канал «112» опубликовал кадры, на которых виден повреждённый автомобиль и разлетевшиеся в разные стороны элементы кузова. Несколько находившихся рядом машин получили повреждения. Сотрудники силовых ведомств установили личность исполнителя подрыва автомобиля военнослужащего армии России на севере Москвы.

Компетентные органы России выявили причастность Украины к теракту в «Крокусе», убийствам публицистов Дарьи Дугиной и Максима Фомина (Владлена Татарского), покушению на убийство писателя Захара Прилепина и другии терактам.

В марте директор ФСБ Александр Бортников заявил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте в «Крокус Сити Холле», подтверждает украинский след. Он отмечал, что одной из целей заказчиков было нанесение ущерба отношениям России со странами СНГ за счёт религиозного и национального факторов. Четверых непосредственных исполнителей теракта задержали недалеко от украинской границы. По этому делу арестовали 18 человек.

МИД России потребовал от киевского режима немедленно прекратить поддержку террористической деятельности в любой форме.