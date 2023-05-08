Киев, 8 мая, 2023, 04:14 — ИА Регнум. Киев убивал и будет убивать русских по всему миру. Такое заявление сделал 7 мая глава управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News.

President.gov.ua Кирилл Буданов

Буданов прокомментировал заявление журналиста о том, что американские спецслужбы признали власти Киева причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина, дочь российского писателя и философа Александра Дугина.

Буданов ответил, что он считает «освобождением» то, что в России назвали терроризмом. Глава украинской разведки указал, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира до тех пор, пока Украина не победит.

Политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при подрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. ФСБ заявила, что за организайией убийства стоят украинские спецслужбы. Кроме того, ФСБ России выяснила, что Буданов и подконтрольное ему ГУР являются организаторами теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в Москве заочно арестовал главу ГУР минобороны Украины Буданова за организацию терактов в России. Ему предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия.

Заочно арестованный в России начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов был объявлен в международный розыск.