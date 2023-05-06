Москва, 19 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина осуществили под руководством США, заявил 19 мая секретарь СБ России Николай Патрушев.

Николай Патрушев
Иван Шилов ИА REGNUM
Николай Патрушев

Теракты спланированы и осуществлены при координации спецслужб США, заявил он, также упомянув взрыв Крымского моста, подрыв «Северного потока» и СП-2.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — сказал Патрушев.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области. В машине, которой она управляла, было заложено взрывное устройство.

Как установила ФСБ, теракт организовала СБУ. Обвиняемая в убийстве Наталья Вовк была 2 ноября заочно арестована (она находится за пределами России) на два месяца Басманным судом Москвы. Два сообщника Вовк осуждены.

Российский военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 во время творческого вечера. Взорвалась статуэтка, которую ему вручила Дарья Трепова, связанная с ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ФСБ заявила о том, что заказчик убийства — украинские спецслужбы.

Российский писатель Захар Прилепин получил тяжёлые ранения при взрыве автомобиля, которым он управлял, 6 мая 2023 года в Нижегородской области. При этом погиб его сослуживец Александр Шубин. МИД РФ заявил, что в покушении на Прилепина и в убийстве Шубина виновны Украина и США.