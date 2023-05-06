Москва, 19 мая, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина осуществили под руководством США, заявил 19 мая секретарь СБ России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Теракты спланированы и осуществлены при координации спецслужб США, заявил он, также упомянув взрыв Крымского моста, подрыв «Северного потока» и СП-2.

«Создавая новые угрозы национальной безопасности России, вскормленный англосаксами киевский неонацистский режим перенес террористические действия на территорию нашей страны», — сказал Патрушев.

Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Московской области. В машине, которой она управляла, было заложено взрывное устройство.

Как установила ФСБ, теракт организовала СБУ. Обвиняемая в убийстве Наталья Вовк была 2 ноября заочно арестована (она находится за пределами России) на два месяца Басманным судом Москвы. Два сообщника Вовк осуждены.

Российский военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 во время творческого вечера. Взорвалась статуэтка, которую ему вручила Дарья Трепова, связанная с ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ФСБ заявила о том, что заказчик убийства — украинские спецслужбы.

Российский писатель Захар Прилепин получил тяжёлые ранения при взрыве автомобиля, которым он управлял, 6 мая 2023 года в Нижегородской области. При этом погиб его сослуживец Александр Шубин. МИД РФ заявил, что в покушении на Прилепина и в убийстве Шубина виновны Украина и США.