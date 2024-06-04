Ирина Фёдоровна Влах — молдавский государственный политический деятель пророссийской направленности, экс-глава Гагаузии (возглавляла автономию в 2015–2023 годах), депутат парламента Молдавии в 2005–2015 годах. Вероятный кандидат в президенты от движения «Платформа Молдавия».

Telegram-канал Ирины Влах Ирина Влах

Гагаузия или Гагауз Ери — автономное территориальное образование (АТО) в составе Молдавии на юге республики. Существует с 1994 года. Более 82% населения составляют гагаузы — тюркоязычный православный народ, переселившийся с Балкан после русско-турецкой войны 1806–1812 годов и присоединения Бессарабии к России.

Большая часть гагаузов — около 120 тысяч — живёт в автономии и прилегающих молдавских районах, еще около 30 тысяч — через границу, в Одесской области.

Ирина Влах родилась 26 февраля 1974 года в городе Комрат Молдавской ССР — ныне столице Гагаузии — в семье смешанного гагаузско-болгарского происхождения. В 1996 г. окончила юридический факультет Комратского государственного университета.

Школьные и студенческие годы пришлись на закат и распад Советского Союза, всплеск межэтнических конфликтов (одним из очагов которых стала Молдавия) и попытку гагаузских активистов создать независимое государство.

Ещё в 1989-м на фоне всплеска молдавского национализма Чрезвычайный съезд гагаузского народа провозгласил Гагаузскую АССР в составе Молдавской ССР.

В августе 1990 года I съезд депутатов степного юга принял «Декларацию о свободе и независимости гагаузского народа от Республики Молдова» — о намерении остаться в составе Советского Союза.

Пришедший к власти в Кишинёве «Народный фронт Молдавии» в октябре того же года объявил курс на независимость (и в перспективе на унию с Румынией) и на вытеснение русского языка. Занимавший тогда пост премьера Мирча Друк объявил «поход на Гагаузию».

Около 50 тысяч «волонтёров»-националистов на автобусах при поддержке милиции отправились на юг, чтобы сорвать выборы в Верховный совет Республики Гагаузия. В ответ в Комрате — гагаузской столице — объявили «мобилизацию». Местные жители, «вооружившись» арматурой и другими подручными средствами, готовились остановить «волонтёров». На помощь гагаузам через Одесскую область были отправлены рабочие дружины из Приднестровья.

Кровопролития по приднестровскому сценарию удалось избежать лишь благодаря вмешательству частей Советской армии и внутренних войск МВД СССР.

Конфликт удалось заморозить, и в 1990–1994 годах (а фактически до 1995 года) существовала непризнанная Республика Гагаузия во главе с президентом Степаном Топалом и с атрибутами власти вплоть до собственного батальона спецназа.

В 1994-м Кишинёву и Комрату удалось договориться.

Telegram-канал Ирины Влах Ирина Влах

Президентом Молдовы тогда был сравнительно умеренный Мирча Снегур — бывший первый секретарь компартии Молдавской ССР, который оттеснил от власти радикалов из «Народного фронта», стремившихся к немедленному слиянию с Румынией.

На Снегуре во многом лежит вина в развязывании приднестровской войны, но конфликт Кишинёва с Гагаузией ему удалось погасить.

В декабре 1994 г. парламент Молдавии принял закон об особом статусе Гагауз Ери (закреплённый в конституции пятью годами позднее).

В Комрате согласились с тем, что территория признанной автономии будет меньше, чем у самопровозглашённой республики. И со сменой символики: вместо синего знамени с изображением общетюркского символа — волка был принят триколор с тремя звёздами. Но Гагаузия по-прежнему воспринималась в Кишинёве как пророссийская территория.

На момент провозглашения автономии Ирина Влах трудилась по основной, юридической специальности. В 1996–2003 гг. работала юристом налоговой инспекции в одном из райцентров — городе Чадыр-Лунга. После этого два года была начальницей юридического отдела исполкома АТО Гагаузия.

В 2005-м по спискам правившей тогда Партии коммунистов Республики Молдова была избрана в парламент, делала карьеру в этой партии — возглавляла организацию ПКРМ в гагаузской столице Комрате, входила в партийный ЦК.

В 2010 году впервые выставила кандидатуру на выборах башкана (главы) АТО Гагаузия, и в результате заняла третье место, набрав 30,96% голосов и уступив ближайшему конкуренту Николаю Дудогло всего 300 голосов. Как сообщали тогда СМИ, на выборах активно был задействован административный ресурс.

Депутат Влах выступала одним из инициаторов проведения референдума в Гагаузии по вопросу вступления Молдовы в Таможенный союз (ТС), членами которого являются Россия, Белоруссия и Казахстан.

В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

30 ноября 2014 г. Влах вновь прошла в парламент от Партии коммунистов. Вскоре после выборов вышла из одноименной фракции в связи с тем, что коммунисты стали сотрудничать с правыми Либерал-демократической и Демократической партиями, выступающими за евроинтеграцию. 27 января 2015 г. вышла из Партии коммунистов.

Пресс-служба Ирины Влах Ирина Влах

В 2015 г. стала независимым кандидатом на должность главы Гагаузии. Ее кандидатуру активно поддержала Партия социалистов во главе с Игорем Додоном, который через год будет выбран президентом Молдавии.

На выборах Влах победила, заручившись поддержкой более 51% голосов избирателей. По законам Молдавии глава Гагаузии является членом правительства страны. Официально вступила в должность 15 апреля 2015 года.

Оппоненты тогда заявляли, что Влах была избрана на пост главы АТО благодаря «открытой и активной» поддержке Кремля.

1 марта 2018 года Влах была награждена патриархом Московским и всея Руси Кириллом юбилейной медалью «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной церкви».

30 июня 2019 переизбрана на пост башкана Гагагузии: за нее проголосовали 91,27% избирателей.

Срок полномочий Ирины Влах истек 19 июля прошлого года.

Отвечая на вопрос журналистов о дружественных АТО Гагаузии странах, учитывая очевидные симпатии к России и хорошие отношения с Турцией, Ирина Влах уклончиво ответила: «Мы работаем со всеми странами, со всеми нашими партнерами. Мы также работаем с Европейским союзом, с Турцией, с Россией. У нас много партнеров».

Касательно персоны президента России Владимира Путина в интервью от 2021 года Ирина Влах сказала следующее: «Путин мудрый и сильный политик».

Ирину Влах зачастую рассматривают как «кандидата от Москвы» (и заодно от Анкары, учитывая сложившиеся контакты тюрок-гагаузов с Турцией), а поддерживающую её «Платформу Молдавия» воспринимают как пророссийскую силу.

Преемница Влах на посту главы Гагаузии Евгения Гуцул действительно недавно встречалась в Москве с российским руководством, к вящему раздражению кишинёвских властей. Но сама Ирина Влах действует более осторожно.

В феврале этого года уклончиво ответила на вопрос об отношении к спецоперации России на Украине, заявив, что она «против любой войны в мире».

В настоящее время Влах придерживается проевропейской риторики, но вместе с тем регулярно продолжает летать в Москву. Известно, что с января 2023 по январь 2024 года Влах посетила Россию несколько раз, хотя публично заявляла только об одном визите, состоявшемся в мае 2023 года.

Актуальные ссылки:

ИА Регнум:

https://regnum.ru/article/1432767

https://regnum.ru/news/2657897

https://regnum.ru/news/3662252

https://regnum.ru/news/2148931

Другие источники:

vlah. md — официальный сайт Ирины Влах

https://tass.ru/encyclopedia/person/vlah-irina-fedorovna — биография Ирины Влах на сайте ТАСС.