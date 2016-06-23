Кишинёв, 23 июня, 2016, 21:15 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах в ходе визита в Анкару встретилась с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как передает ИА REGNUM, сообщение о встрече появилось на персональном сайте Ирины Влах, в то время как официальный сайт Исполкома и башкана о данной встрече не дал ни слова, ограничившись сообщениями о встречах с премьером, главой МИД Турции и директором турецкого государственного агентства по развитию ТИКА. Встреча с Эрдоганом не значилась и в официально озвученной программе визита Влах в Турцию.

ИА REGNUM Удар в спину

Тем не менее, встреча состоялась, и заявлена она на личном сайте Влах, как «официальная». На ней обсуждались молдавско-турецкие отношения, и «были детально рассмотрены пути укрепления дружеских связей между братскими турецким и гагаузским народами».

По словам Влах, «Анкара с момента придания Гагаузии особого правового статуса оказывала гагаузскому народу масштабную помощь в сфере экономики, социальной политики и образования». Башкан отметила, что в столице Гагаузии при поддержке агентства ТИКА начинается реализация ряда инфраструктурных проектов, одним из которых является строительство образовательного комплекса имени Реджепа Тайипа Эрдогана.

Влах также обозначила необходимость внедрения ряда других инфраструктурных проектов в Гагаузии, в которых Комрат надеется на помощь Анкары — строительство профтехучилища в Комрате, водоснабжение Вулканешт, строительство современного спортивного комплекса.

Эрдоган приветствовал инициативы руководства Гагаузии и выразил готовность поддержать озвученные проекты. Президент Турции предложил, чтобы спортивный комплекс и профессиональное техническое училище стали частью образовательного комплекса в Комрате — того самого, которое носит его имя.

Стороны также обсудили перспективы турецких инвестиций в текстильную промышленность и сельское хозяйство Гагаузии. Президент Турции заверил башкана в «дальнейшей поддержке народа Гагаузии».

На встрече с премьером Турции Бинали Йылдырымом, которую, в отличие от контактов с Эрдоганом, пресс-служба башкана скрывать не стала, также обсуждались вопросы взаимодействия в сферах экономики, образования, привлечения турецких инвестиций в Гагаузию, реализации инфраструктурных проектов.

Турецкий премьер заявил, что «гагаузский народ способствует развитию отношений Турции и Молдовы». «Наши братья гагаузы создают мост дружбы между Турецкой Республикой и Республикой Молдова», — сказал Йылдырым.

Премьер Турции также пообещал Гагаузии помощь в ликвидации последствий наводнения в Чадыр-Лунге. А Ирина Влах пригласила его посетить Гагаузию осенью этого года во время проведения Конгресса гагаузов мира.

ИА REGNUM напоминает, что башкан Гагаузии Ирина Влах была избрана на свой пост благодаря открытой и активной поддержке Кремля. Возможно, отсутствие официальной информации о встрече с Эрдоганом и обсуждавшемся с ним «гагаузско-турецком братстве» объясняется нежеланием расстраивать партнеров в Москве.