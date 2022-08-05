Кишинёв, 5 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Переговоры с Россией о стоимости газа для Молдавии нужно вести на высшем уровне, а не на уровне министров. Об этом 4 августа сообщила глава (башкан) Гагаузии Ирина Влах на встрече с министром сельского хозяйства Молдавии Владимиром Боля.

Vlah.md Ирина Влах

«Власти должны защищать жителей страны, — сказала Влах. — К переговорам должны подключиться и президент, и премьер-министр».

Глава Гагаузии отметила, что Турция, Сербия, Венгрия и ряд других стран смогли договориться о поставках российского газа по ценам, которые гораздо ниже рыночных. Она подчеркнула, что главы других государств не отказываются от прямых контактов с Москвой.

Напомним, ранее Молдавия приобретала газ в РФ по цене, которая колебалась от $150 до $170 за 1 тыс. кубометров. В декабре 2021 года президентом республики стала Майя Санду, а в июле 2022 года на парламентских выборах победила её партия «Действие и солидарность». На фоне антироссийской политики Кишинёва Газпром в новом контракте перешёл на плавающую цену за газ, зависящую от цен в ЕС. В августе 2022 года топливо для Молдавии стало стоить $1458 за 1 тыс. кубометров.