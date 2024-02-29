Внутренний туризм России наконец встал на гребень повестки. Еще в декабре 2021 года российское правительство утвердило госпрограмму по туристическому развитию, которая в том числе предполагает объединенные маршруты к точкам притяжения туристов.

Иван Шилов ИА Регнум

Сегодня в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости развивать экологический туризм, а также сделал акцент на реализации новых проектов, которые предполагают увеличение внутреннего турпотока и доли внутреннего туризма в ВВП.

Масштабный проект

Согласно плану по развитию внутреннего туризма, к 2030 году на побережье Каспия и еще четырех морей появятся современные гостиничные комплексы, а сами курорты будут ориентированы на экологичность. Кроме того, круглогодичный курорт появится и на Байкале, причем с нулевым уровнем загрязнения для озера.

«Строительство байкальского курорта станет частью крупного проекта «Пять морей». Современные гостиничные комплексы также появятся на побережьях Каспия, Балтики, Азовского, Чёрного и Японского морей. Только этот проект позволит увеличить внутренний туристический поток ещё на 10 млн человек в год», — заявил Путин.

Проект покоряет своим размахом — он настолько масштабный и грандиозный, что кажется нереальным. Но вместе с тем объекты, которые станут частью инфраструктуры «Пяти морей», не только проектируются, но уже и возводятся.

К 2030 году во всех национальных парках страны также будет создана инфраструктура экологического туризма, «включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры».

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию

В настоящее время половине российских туристов интересен пляжный отдых, отметил в беседе с ИА Регнум генеральный директор турфирмы Сергей Ромашкин. По его словам, в глобальных планах по внутреннему туризму необходимо учитывать этот факт, а все прибрежные зоны, в том числе Байкал, должны быть в приоритете.

«Доля спроса на пляжный отдых в 50–60% сохранится достаточно надолго, она примерно соответствует мировой статистике. Все-таки Россия северная страна — люди стараются хотя бы раз в году увидеть песочек, теплое море и солнце над головой», — пояснил эксперт.

Получается, ориентация на прибрежные зоны выбрана не зря. К ним же относится и «Новая Анапа», куда привлекли огромное количество инвестиций, а сам проект рассчитан на сдачу до 2030 года. «После завершения строительства там будут миллионы туристов», — подчеркнул Ромашкин.

Что касается экологического туризма, то это очень важный вопрос, так как в силу каких-то, возможно, исторических причин, тот же Байкал довольно сильно «замусорился». По мнению экспертов, на таких особо охраняемых территориях должны действовать очень жесткие меры по контролю загрязнений. При этом надо действовать аккуратно, чтобы «не ухудшить ситуацию для будущих поколений», — подметил Ромашкин. В качестве ориентира можно использовать и положительный опыт зарубежных коллег, где с территории нацпарка в обязательном порядке надо выносить мусор, отмечаясь у контролеров.

Теперь перед Ростуризмом, региональными властями и прочими ведомствами стоит задача внедрить комплексный подход к развитию новых туристических территорий.

140 миллионов туристов

Президент также заявил, что к 2030 году планируется увеличить турпоток по России вдвое: он должен вырасти до 140 миллионов человек в год.

«В целом по стране, с учетом динамичного развития таких туристических центров, как Алтай, Камчатка, Кузбасс, Северный Кавказ, Карелия, Русский Север, до 2030 года турпоток должен практически удвоиться — до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также вырастет вдвое, до 5%. По данному вопросу в скором времени будут выработаны дополнительные решения», — отметил Путин.

Говоря о развитии «Северного туризма», вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что там будут активно формироваться экологические тропы и маршруты. При этом эксперт полагает, что такой туризм всё-таки не станет массовым, так как большинство людей предпочитает провести свой отдых в более теплых местах.

«Но всё равно важно, что такой туризм приняли как одно из важных направлений, в том числе и применительно к массовому горнолыжному спорту», — подчеркнул он.

Александр Погожев ИА Регнум

Барзыкин также считает, что немаловажную роль в увеличении внутреннего потока сыграет доступность и интенсивность авиаперелетов совместно с обновлением авиапарка, ведь «от примерно 25 до 50% тура — это перевозка».

Примечательно, что в послании президента учтено и это. За следующие шесть лет должны быть модернизированы 75 региональных аэропортов, на что государство направит 250 млрд рублей.

Стоит отметить, что в отдаленных российских регионах давно поняли, что увеличение турпотока идет только на пользу местной экономике. В том же Камчатском крае уже не первый год туристический поток наращивается очень активно. В 2023 году он составил 370 тысяч человек.

По словам вице-премьера Камчатского края Юлии Морозовой, еще 10 лет назад регион принимал чуть более 50 тысяч туристов.

«Стратегией социально-экономического развития предусмотрено увеличение турпотока до 750 тысяч к 2035 году. Сегодня уже многое делается для этого: создаются новые гостиницы и отели, новые туристические маршруты, формируется качественно новый туристический продукт. Наибольшее количество инвестиционных проектов сегодня реализуется именно в туризме», — сказала она.

Маркетинг для регионов

Волшебной таблетки для привлечения туристов в определенный регион не существует, считает Ромашкин. Каждый из субъектов находится на своем этапе туристического развития. Причем лидеры в этой сфере уже натолкнулись на первые сложности — в отелях не хватает номерного фонда. Такая история происходит в Минеральных водах, Кисловодске, Дагестане.

«Это приводит к тому, что если в июне вы захотите забронировать гостиницу в этих регионах, то у вас уже ничего не получится. Мест просто нет», — пояснил эксперт, отметив, что единственное верное решение в таком случае — быстро строить отели.

Но ведь еще три или четыре года назад ставшие популярными регионы не могли знать, что их ждет впереди, поэтому и оказались не готовы к такому потоку. Зато сейчас в том же Дагестане уже вовсю идет активная стройка и модульных отелей, и глэмпингов.

А вот с тем же Кисловодском сложнее, так как там отдыхающие исторически ориентируются на санатории. А для их функционирования нужны медицинские работники, закупка специального оборудования и так далее.

Другое дело регионы, где хватает и гостиничных ресурсов, и достопримечательностей, но туристы попросту не рассматривают эти направления. В таких местах необходимо заниматься тщательным маркетингом, полагает Ромашкин.

«Есть у нас шикарное место — Калмыкия, она не загружена, есть отели, прекрасные достопримечательности и природа. Но им надо как-то вкладываться в коммуникацию с туристами, объяснять, почему надо ехать именно сюда», — отмечает собеседник ИА Регнум.

А есть регионы, которые даже еще не определились, что у них является турпродуктом. Так, например, региональные власти считают, что туристам интересно одно, а на самом деле людей привлекает совершенно иное. Так и движутся они в параллельных реальностях. Поэтому надо внимательнее смотреть на то, за чем едут путешественники, общаться с ними, резюмировал эксперт.

Дефицит кадров

Президент не зря говорил о новом нацпроекте «Кадры», подчеркивает Юрий Барзыкин. Эксперт отмечает, что именно кадры — одна из важнейших составляющих качественной инфраструктуры любой отрасли, в том числе и туризма.

«В туризме не хватает хороших работников. Сегодня в этой сфере работает около двух с половиной миллионов людей, а нужно в два раза больше», — считает он, отмечая, что каждый год сферу туриндустрии должны поддерживать более 400 тысяч человек.

При этом они должны не просто приходить и уходить, а задерживаться на долгие годы. По мнению Барзыкина, важно синхронизировать реализацию всех проектов с соответствующей подготовкой персонала.