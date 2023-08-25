Долю на российском рынке грузовых автомобилей гражданского предназначения быстро теряет безусловный до недавних пор лидер — отечественный КамАЗ. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства «Автостат». Причём происходит это вопреки уходу из России западных конкурентов, включая всю «большую семёрку» — Man, Volvo, Mercedes, Renault, Scania, Iveco, Daf. Такое развитие событий стало возможным благодаря поставщикам из Китая.

Иван Шилов ИА Регнум КамАЗ

Доля российского автоконцерна в общем объёме продаж грузовых авто на внутреннем рынке за январь–июнь 2022 года составляла 39,9%, тогда как за первые шесть месяцев текущего года — уже 24,6%, свидетельствуют данные «Автостата». По его подсчётам, за первое полугодие КамАЗ продал в гражданском сегменте всего на 3% больше автомашин, чем годом ранее. А китайские поставщики увеличили продажи на сотни процентов (например, Faw — на 780%, Shacman — на 210%).

Конкуренты из Китая начали обгонять КамАЗ с июля, и к середине августа компания сократила продажи уже на 12%.

В чём же причина? В традиционной дешевизне китайских аналогов? Что ждёт КамАЗ и не нависла ли над всем российским автопромом «китайская угроза»?

У китайцев больше ассортимент…

Глава Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев указывает, что общее сокращение продаж КамАЗа на розничном рынке связано не с ценой, а с резким ростом государственного заказа по линии Минобороны.

«Именно КамАЗ в основном производит продукцию военного назначения, — разъясняет собеседник ИА Регнум. — А западные санкции способствуют росту поставок для военных нужд с одновременным сокращением продаж в коммерческом сегменте. Ведь Китай не может поставлять в Россию военную продукцию, но может поставлять гражданскую. Что остаётся делать России? Самой наращивать военное производство.

Соответственно, кто у нас может нарастить выпуск именно грузовых автомашин в таких объёмах? Только КамАЗ. Помимо санкций, этому способствует ещё и вопрос безопасности. То есть необходимо, чтобы в боевых действиях применялись наши грузовики, стояли наши системы. Эксплуатация отечественного оборудования в разы упрощает все ремонты».

При этом успехи «китайцев» на отечественном розничном рынке грузовых авто обеспечиваются тем, что они дешевле наших КамАЗов соответствующей грузоподъёмности и мощности, указывает эксперт.

«Скажем так, значительно дешевле, — рассказывает он. — Называют разницу в пределах полутора-двух миллионов, но это уже зависит от «начинки». В процентном соотношении это около 20%, что для нашего розничного рынка тоже является стимулом покупать китайские автомобили. Тем более что китайцы именно в грузовом сегменте очень хорошо делают сервисы, они этому научились. И это залог успешного развития рынка».

Автоэксперт Игорь Моржаретто, член Общественных советов при МВД России и при Росавтодоре, соглашается, что продажи гражданских «китайцев» в России действительно заметно выросли не только в легковом сегменте, но и в грузовом.

«Они захватывают те сегменты рынка, где раньше была «большая европейская семёрка, — рассказывает эксперт. — Их КамАЗ не может закрыть, потому что нет целого ряда машин, например тягачей. А у китайцев они есть. У китайцев, например, вся линейка самосвалов, а у нас — не вся». Этим обусловлено заметное увеличение продаж китайских автомашин, указывает собеседник ИА Регнум.

Ещё одна причина — эффект «низкой базы», полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов. «Точнее — её отсутствие, — акцентирует эксперт. — Кроме того, часть потребителей пробует новое, и как будет складываться ситуация с реализацией иностранных грузовых автомобилей в России далее, пока неизвестно».

… но они не станут проблемой

При этом ситуация на внутреннем рынке коммерческих грузовых автомашин отчасти напоминает положение, сложившееся в «легковом» сегменте, где российский автопром также ощущает мощную конкуренцию со стороны Китая.

«АвтоВАЗ закрывает, условно говоря, очень небольшой сегмент рынка, — констатирует Моржаретто. — Например, не производит большие кроссоверы, большие седаны и так далее. И у КамАЗа есть свой покупатель. Он бы с удовольствием расширил свой модельный ряд, для этого в своё время и начал работать с Mercedes. Которого теперь в России нет, из-за чего, соответственно, возникли некоторые проблемы». Однако эти проблемы КамАЗ частично уже разрешил, уточняет эксперт. А продукция китайского автопрома на российском рынке — это вовсе для него не проблема, уверен он.

«Китай — это единственный партнёр, с которым можно более-менее спокойно работать, это шанс, — поясняет Моржаретто. — Есть ещё, например, достаточно могучий индийский автопром, но у него такая специфика, что кроме своего рынка он ничего не покрывает».

В свою очередь, глава ФАР Сергей Канаев тоже не видит рисков в связи с засильем в России китайского автопрома. «Ничего страшного в этом нет, — говорит собеседник ИА Регнум. — Если наше правительство захочет завтра сократить долю китайцев, её точно сократят, просто пока сокращать её невыгодно. И КамАЗ, я думаю, в дальнейшем точно так же перестроится, когда это будет необходимо».

Это мнение разделяет и Дмитрий Баранов из «Финам Менеджмент». Он прочит КамАЗу хорошие перспективы.

«Продукция КамАЗа будет востребована в стране, — рассуждает он. — Этому будут способствовать несколько факторов. Во-первых, она отлично известна на рынке, потребители её знают. Во-вторых, практически никто из иностранных производителей грузовых автомобилей не может сравниться с КамАЗом в развитии сети по торговле и обслуживанию автомобилей в России. Почти в любом регионе есть точки продаж и сервиса компании, необходимые комплектующие к её продукции можно легко приобрести, как и расходные материалы.

В-третьих, компания производит самую разную продукцию, диверсифицируя свою деятельность, укрепляя финансовую устойчивость, вследствие этого — положительно влияя на свою репутацию и способствуя увеличению продаж. В-четвертых, продукцию компании продолжат покупать в больших количествах и государство, и частные компании, так что её позиция на внутреннем рынке сохранится».

В целом эксперты сходятся во мнении, что российский автопром продолжит развиваться. Не в последнюю очередь благодаря поддержке государства, например путём снижения налогов, частичного возмещения расходов, предоставления различных гарантий и т.д. А полагаться на сотрудничество с иностранными поставщиками Россия будет в той степени, в какой это необходимо для поддержки собственного автопрома, не в ущерб отечественному.