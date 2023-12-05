Материалы с тегом «Минстрой»
В ДНР началась реализация программы возведения жилья под льготную ипотеку
В ДНР началось строительство трёх жилых домов по программе льготной ипотеки. Об этом 5 декабря сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин в интервью Донецкому агентству новостей. «Сейчас мы можем говорить о том, что этот процесс запущен. В ДНР уже ведётся...
5 декабря 2023
Главе Минстроя в «Прямом разговоре» представили проекты развития ЖКХ
Министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину во время мероприятия «Прямой разговор» представили проекты по развитию отрасли строительства. В соответствующем мероприятии Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления поучаствовали более 100 глав муниципалитетов, эксперты и...
29 ноября 2023