Москва, 3 мая, 2025, 15:24 — ИА Регнум. Россияне могут не платить за капитальный ремонт многоквартирного дома. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе «Роскачества».

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Отмечаются, что не нужно платить за капремонт новостроек, аварийных и подлежащих сносу домов, а также тех, которые расположены на земле, изымаемой для нужд города.

«Они включаются в программу не сразу, а через некоторое время после сдачи объекта — при этом срок начала начисления взносов устанавливается законодательством конкретного региона: не более пяти лет», — рассказали представители организации в беседе с Lenta.ru.

Кроме того, в «Роскачестве» напомнили, что некоторым регионам предоставляются льготы на федеральном уровне по уплате взносов на капремонт, в том числе инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-инвалидов, Героям Советского Союза и России, полным кавалерам ордена Славы, большинству участников Великой Отечественной войны, а также ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и гражданам, получивших заболевание после катастрофы.

Как передавало ИА Регнум, 16 апреля замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько заявил об обсуждении федерального законопроекта по дифференцированной оплате капремонта. По его словам, ведомство позволило фондам капремонта централизованно закупать оборудование и материалы на всю программу и на все здания. Благодаря этому регионам будет проще контролировать качество и стоимость материалов.

Кроме того, с 21 февраля в силу вступили новые правила для осуществления капремонта многоквартирных домов. Теперь будет заключаться договор подряда, а не договор об оказании услуг, а подрядчикам больше не потребуется специальная лицензия для ремонта объектов культурного наследия.