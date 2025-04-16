Москва, 16 апреля, 2025, 08:48 — ИА Регнум. В России обсуждается федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который готовят, учитывая опыт регионов. Об этом 16 апреля сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

Мария Девахина/РИА Новости

Он подчеркнул, что законопроект будет представлен уже в этом году.

«Пока прорабатываем детали, обсуждаем с депутатами, сенаторами, консультируемся с регионами. Нужно взвешенно подойти к законопроекту», — сказал Ересько в беседе с «Известиями».

По словам замминистра, дифференцированные взносы на капремонт могут стать эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами.

«Практика введения дифференцированных взносов уже применяется в ряде регионов. К примеру, в Оренбургской, Калужской, Тверской, Мурманской, Псковской областях, республиках Бурятия и Хакасия. Взнос также может зависеть от иных конструктивных особенностей, например от этажности дома, материала стен, климатических зон и прочего», — пояснил замглавы Минстроя.

Ересько добавил, что ведомство позволило «фондам капремонта централизованно закупать оборудование и материалы».

«Предположим, в городе N есть завод, выпускающий радиаторы отопления. В программе капремонта на год под замену систем отопления у них числится 20 домов. По старым нормам разыгрывался конкурс по каждому дому, и 20 подрядчиков сами приобретали разное оборудование и материалы для домов по отдельности, исходя из собственных представлений о качестве и выгоде», — пояснил замминистра.

Централизованная покупка позволит фонду закупить материалы на всю программу и на все здания. Благодаря этому регионам будет проще контролировать качество и стоимость материалов.

Ранее, 12 марта, глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что ведомство рассматривает возможность введения повышенных взносов на капремонт для домов, оснащенных лифтами. Законодательство предусматривает приоритизацию работ, влияющих на срок службы домов, а также возможность установления повышенных взносов для таких объектов.

Как сообщало ИА Регнум, с 21 февраля в России изменились правила капитального ремонта многоквартирных домов. Согласно новым нормам, для выполнения таких работ будет заключаться договор подряда, а не договор об оказании услуг. Также подрядчикам больше не потребуется специальная лицензия для ремонта объектов культурного наследия, достаточно быть включённым в реестр квалифицированных организаций.