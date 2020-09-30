После спада пандемии летом, в последние недели вновь начался рост количества выявленных случаев COVID. 30 сентября за сутки было выявлено 8 481 заболевших, 177 человек умерло.

Власти регионов проводят массовые рейды в магазинах, кафе и транспорте, пытаясь убедить людей соблюдать масочный режим. Часть школ закрыто на карантин.

Наименьшее количество активных случаев (число больных на момент замеров) было зафиксировано 5 сентября — 164 425. Спустя 25 дней этот показатель вырос на 20% и составил 197 307 человек. Темпы распространения инфекции продолжают расти.

В ряде регионов России вновь ужесточаются карантинные ограничения. Врачи разворачивают дополнительные койки в больницах, готовя медучреждения к приему больных коронавирусной инфекцией.

Всего с момента начала пандемии в России проведено более 46 млн тестов, выявлено 1,17 млн заболевших. 958 тысяч из них уже выздоровели

О развитии ситуации с коронавирусом в России и мерах региональных властей, читайте в трансляции ИА REGNUM.