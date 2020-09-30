30 Сентября
 
13:41

В Марий Эл выявили 24 новых носителя коронавируса

В Марий Эл по состоянию на 30 сентября выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе составило 4857 случаев.

13:39

Саратовские власти взялись за нарушителей масочного режима

В Саратовской области минтранс проводит регулярные рейды по соблюдению пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Первостепенная задача проверяющих — не наказание, а предупреждение, отмечают власти.

13:36

В Башкирию поступила еще одна партия вакцины от гриппа

Еще одна партия вакцины от гриппа поступила в Башкирию. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, регион получил 551 970 доз гриппозных вакцин, в том числе для вакцинации лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями будет выделено 527 640 доз.

13:25

Песков назвал приоритетное направление в борьбе с коронавирусом

Приоритетное значение в борьбе с коронавирусом имеет подготовка системы здравоохранения, а не введение ограничительных мер. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

13:24

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев во время выступления в Государственной думе duma.gov.ru

13:23

Новосибирская прокуратура занялась недополученными ковидными выплатами

Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о недополучении врачами положенных стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав медиков, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Прокуратура уже провела встречу с председателем первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», которому мэрия Новосибирска отказала в проведении пикета в городе в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID».

13:22

В Башкирии за сутки скончались двое пациентов с COVID-19

Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина, 1950 года рождения страдал гипертонической болезнью, а мужчина 1963 года рождения страдал сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Всего умер 41 пациент с COVID — 19.

13:18

В Москве фитнес-клубу «С.С.С.Р.» грозит штраф до 500 тыс. рублей

В Москве сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.». Об этом сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Татьяна Косычева.

По её словам, в помещении фитнес-клуба, расположенного на западе Москвы на улице Верейская, проведён осмотр.

«По результатам осмотра был выявлен ряд нарушений — в частности, по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений», — цитирует её слова агентство «Москва».

13:17

Более 922 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус

В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 922 052 человек. За минувшие сутки исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6 724 жителя региона. Накануне было обследовано 8057 нижегородцев.

13:13

Торговые сети Новокузнецка ввели «особые часы» для пенсионеров

В Новокузнецке в условиях распространения коронавируса ряд торговых сетей организуют «особые часы» для людей старшего поколения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

13:13

Ещё трое нижегородцев скончались от COVID-19

Трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 578 человек.

13:13

В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших COVID-19 детей

Динамика числа заболевших COVID-19 детей стремительно растет. За последние сутки в Москве подтвердены более 370 случаев заражения коронавирусом среди граждан до 18 лет. Отметим, что первую неделю сентября данный показатель не превышал 100 человек.

13:13

Центр Илизарова в Кургане приостановил госпитализацию

В курганском Центре восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова до 11 октября приостановлена плановая и экстренная госпитализация в связи с проведением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на сайте центра.

13:11

Метро Петербурга пригрозило ограничениями из-за пассажиров без масок

Петербургский метрополитен заявил о возможности вновь ввести ограниченный режим работы — закрыть некоторые вестибюли станций и сократить время работы, если пассажиры не будут использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе метрополитена.

13:09

Среди нижегородцев выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса

В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 399 случаев. Накануне сообщалось о 168 новых случаях заражения SARS-CoV-2.

12:56

Новые носители коронавируса выявлены в Омске и 11 районах области

За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 90 человек, в том числе в Омске подтверждено 73 новых случая заражения, остальные зарегистрированы в 11 районах. Об этом сообщили 30 сентября в областном оперштабе.

12:56

Патрушев рассказал об успехах уборочной кампании

Темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме.

12:54

Председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков duma.gov.ru

12:50

В Саратовской области впервые за сутки от COVID-19 скончались три человека

С начала пандемии в Саратовской области зарегистрирован первый высокий разовый показатель смертности от коронавируса. По информации облминздрава на 30 сентября, за истекшие сутки скончались от COVID-19 сразу три пациента. Таким образом, с начала наблюдения в регионе скончались 103 человека от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.

12:48

В России могут продлить кредитные каникулы пострадавшим от пандемии

В России могут продлить кредитные каникулы для граждан и юрлиц, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил глава комитета по Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

12:46

Более 20% жителей Пензенской области сделали прививки от гриппа

В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По состоянию на 29 сентября привито 49 223 ребенка или 81,9% от поставки вакцины, а также 230 942 взрослых или 97,9 от поставки вакцины. Всего от гриппа привились 21,1% жителей области.

12:44

В Брянской области за сутки выявлены 48 новых носителей коронавируса

В Брянской области 30 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрирован 9421 носитель вируса.

12:43

В Поволжье за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса с июня

В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября выявили 1139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем ежедневных заражений с июня. Накануне сообщалось о 1108 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 158 388 случаев.