В Марий Эл выявили 24 новых носителя коронавируса
В Марий Эл по состоянию на 30 сентября выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 23 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число заражений коронавирусом в регионе составило 4857 случаев.
Саратовские власти взялись за нарушителей масочного режима
В Саратовской области минтранс проводит регулярные рейды по соблюдению пассажирами и водителями общественного транспорта масочного режима. Первостепенная задача проверяющих — не наказание, а предупреждение, отмечают власти.
В Башкирию поступила еще одна партия вакцины от гриппа
Еще одна партия вакцины от гриппа поступила в Башкирию. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.
По сообщению пресс-службы ведомства, регион получил 551 970 доз гриппозных вакцин, в том числе для вакцинации лиц старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями будет выделено 527 640 доз.
Песков назвал приоритетное направление в борьбе с коронавирусом
Приоритетное значение в борьбе с коронавирусом имеет подготовка системы здравоохранения, а не введение ограничительных мер. Об этом 30 сентября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.
Новосибирская прокуратура занялась недополученными ковидными выплатами
Прокуратура Новосибирской области проверит информацию о недополучении врачами положенных стимулирующих выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Ранее в СМИ появилась информация о нарушении прав медиков, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.
Прокуратура уже провела встречу с председателем первичной профсоюзной организации Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие», которому мэрия Новосибирска отказала в проведении пикета в городе в рамках Всероссийской акции «Заплатите медикам за COVID».
В Башкирии за сутки скончались двое пациентов с COVID-19
Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Башкирии. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
По сообщению пресс-службы ведомства, мужчина, 1950 года рождения страдал гипертонической болезнью, а мужчина 1963 года рождения страдал сахарным диабетом 2 типа и гипертонической болезнью. Всего умер 41 пациент с COVID — 19.
В Москве фитнес-клубу «С.С.С.Р.» грозит штраф до 500 тыс. рублей
В Москве сотрудники Роспотребнадзора и ОАТИ выявили нарушения масочно-перчаточного режима в фитнес-клубе сети «С.С.С.Р.». Об этом сообщила замначальника отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека столичного управления Роспотребнадзора Татьяна Косычева.
По её словам, в помещении фитнес-клуба, расположенного на западе Москвы на улице Верейская, проведён осмотр.
«По результатам осмотра был выявлен ряд нарушений — в частности, по соблюдению масочного режима, отсутствию бактерицидных облучателей в части помещений», — цитирует её слова агентство «Москва».
Более 922 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября исследования на наличие коронавируса провели в отношении 922 052 человек. За минувшие сутки исследование на коронавирусную инфекцию прошли 6 724 жителя региона. Накануне было обследовано 8057 нижегородцев.
Торговые сети Новокузнецка ввели «особые часы» для пенсионеров
В Новокузнецке в условиях распространения коронавируса ряд торговых сетей организуют «особые часы» для людей старшего поколения. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Ещё трое нижегородцев скончались от COVID-19
Трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 578 человек.
В Москве зафиксирован максимальный процент заболевших COVID-19 детей
Динамика числа заболевших COVID-19 детей стремительно растет. За последние сутки в Москве подтвердены более 370 случаев заражения коронавирусом среди граждан до 18 лет. Отметим, что первую неделю сентября данный показатель не превышал 100 человек.
Центр Илизарова в Кургане приостановил госпитализацию
В курганском Центре восстановительной травматологии и ортопедии имени академика Г.А.Илизарова до 11 октября приостановлена плановая и экстренная госпитализация в связи с проведением противоэпидемических мероприятий. Об этом сообщается на сайте центра.
Метро Петербурга пригрозило ограничениями из-за пассажиров без масок
Петербургский метрополитен заявил о возможности вновь ввести ограниченный режим работы — закрыть некоторые вестибюли станций и сократить время работы, если пассажиры не будут использовать средства индивидуальной защиты во время поездок. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе метрополитена.
Среди нижегородцев выявили рекордное за месяц число носителей коронавируса
В Нижегородской области по состоянию на 30 сентября выявили 175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 32 399 случаев. Накануне сообщалось о 168 новых случаях заражения SARS-CoV-2.
Новые носители коронавируса выявлены в Омске и 11 районах области
За прошедшие сутки в Омской области коронавирус выявили у 90 человек, в том числе в Омске подтверждено 73 новых случая заражения, остальные зарегистрированы в 11 районах. Об этом сообщили 30 сентября в областном оперштабе.
Патрушев рассказал об успехах уборочной кампании
Темпы уборки и показатели урожайности в 2020 году существенно превосходит прошлогодние. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября, об этом сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в рамках «правительственного часа» в Госдуме.
В Саратовской области впервые за сутки от COVID-19 скончались три человека
С начала пандемии в Саратовской области зарегистрирован первый высокий разовый показатель смертности от коронавируса. По информации облминздрава на 30 сентября, за истекшие сутки скончались от COVID-19 сразу три пациента. Таким образом, с начала наблюдения в регионе скончались 103 человека от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией.
В России могут продлить кредитные каникулы пострадавшим от пандемии
В России могут продлить кредитные каникулы для граждан и юрлиц, пострадавших от пандемии коронавируса, заявил глава комитета по Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).
Более 20% жителей Пензенской области сделали прививки от гриппа
В Пензенской области продолжается вакцинация населения против гриппа и ОРВИ. По состоянию на 29 сентября привито 49 223 ребенка или 81,9% от поставки вакцины, а также 230 942 взрослых или 97,9 от поставки вакцины. Всего от гриппа привились 21,1% жителей области.
В Брянской области за сутки выявлены 48 новых носителей коронавируса
В Брянской области 30 сентября подтверждено 48 новых случаев заражения коронавирусом — на восемь тестов больше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрирован 9421 носитель вируса.
В Поволжье за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса с июня
В Приволжском федеральном округе по состоянию на 30 сентября выявили 1139 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало максимальным показателем ежедневных заражений с июня. Накануне сообщалось о 1108 новых носителях SARS-CoV-2 в округе. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 158 388 случаев.