Москва, 5 октября 2020, 17:26 — REGNUM Жители России будут все реже пользоваться торговыми центрами, которые продолжат терять покупателей как из-за развития онлайн-торговли, так и из-за пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила исполняющая обязанности заведующей кафедрой маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала информацию о том, что московские торговые центры пока не смогли добиться прошлогоднего уровня посещаемости.
Как подчеркнула Сяглова, в традиционные торговые центры в ближайшее время народ вряд ли вернется.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что пандемия коронавируса душит российские торговые центры.
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