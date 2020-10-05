Москва, , 17:26 — REGNUM Жители России будут все реже пользоваться торговыми центрами, которые продолжат терять покупателей как из-за развития онлайн-торговли, так и из-за пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 октября заявила исполняющая обязанности заведующей кафедрой маркетинга и рекламы Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова. Так она прокомментировала информацию о том, что московские торговые центры пока не смогли добиться прошлогоднего уровня посещаемости.

«Наиболее популярные ТЦ вряд ли вернут полностью покупательскую аудиторию ввиду как онлайн-торговли, так и пандемии, — сказала Сяглова. — Онлайн-продажи действительно стали достаточно сильно расти, и это продолжится в силу вновь возросшего количества заболевших. Люди будут постепенно уходить из ТЦ и пользоваться безопасными услугами и сервисами, в том числе покупками онлайн. Полагаю, в ближайшее время посещаемость ТЦ не вернется в полном объеме. Уже давно мало кто ходит в торговые центры, чтобы просто покупать. Если раньше для онлайн-продаж была недоступна опция «сначала посмотреть, а потом купить», сейчас этот вопрос решается с помощью технологий».

Как подчеркнула Сяглова, в традиционные торговые центры в ближайшее время народ вряд ли вернется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что пандемия коронавируса душит российские торговые центры.

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