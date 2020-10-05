Ростов-на-Дону, , 09:15 — REGNUM В Ростовской области растёт число случаев заражения коронавирусом. В ближайшие дни будет развёрнут ещё один госпиталь для пациентов с COVID-19 на 400 коек, однако игнорирование санитарных требований населением может привести к ещё большему числу летальных исходов. Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская обратилась к жителям региона с просьбой использовать защитные маски, перчатки, антисептики.

«Объясните родным, близким, знакомым, что вирус никуда не делся, что никакая система здравоохранения не выдержит усиливающуюся нечеловеческую нагрузку. Мы можем все койки перепрофилировать под ковид, все машины скорой помощи направлять только на эти вызовы, но люди не перестают болеть и умирать от других заболеваний. Коек и машин больше не станет, и медицинских работников тоже больше не будет. Медики тоже, общаясь с окружающим миром, болеют. Жаль, что население начинает верить в опасность вируса, только столкнувшись лично. Иногда эта вера приходит слишком поздно. У нас война, и враг страшен, медицинские работники на передовой, и, к сожалению, есть невосполнимые потери. Общество находится в тылу, тыл всегда помогал фронту! Помогите нам», — написала глава ведомства в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области, по данным на утро 4 октября, зарегистрировано 22 тыс. 805 случаев заражения коронавирусом. Ежесуточный прирост носителей инфекции становится рекордным. Общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 532 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область побила рекорд по суточному приросту пациентов с COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Ростовской области активно распространяется коронавирус