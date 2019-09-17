17 Сентября
 
13:28

В Приморье подтопленцы ещё не получили положенных им компенсаций

В районах Приморья, где пик паводка уже давно спал, пострадавшие от большой воды люди до сих пор не получили компенсации. Губернатор Олег Кожемяко поторопил местные власти.

13:20

Гребень амурского паводка идёт на Николаевск-на-Амуре: прогноз тревожный

Где-то паводок спадает, а где-то ждут его пик. Гребень паводка смещается к Николаевску-на-Амуре. Ожидается подъём воды в реке выше отметок сильного наводнения 2013 года.

13:12

170 тонн овощей получат жители Приамурья, пострадавшие от паводка

Жителям подтопленных районов Приамурья раздадут бесплатно 170 тонн овощей. Люди получат картошку, капусту, морковь и свёклу.

13:08

17 сентября уровень Амура в Комсомольске опустился до отметки 802 см.

13:06

Путин обсудит с главами регионов ситуацию с паводками на Дальнем Востоке

Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин посетит кризисный центр МЧС России, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер по видеосвязи пообщается с главами соответствующих регионов и муниципальных образований.

Планируется, что на совещании будут заслушаны доклады главы МЧС РФ, а также глав Приморья, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края.

13:03

Военные завершили борьбу с паводком в Комсомольске-на-Амуре

Уровень Амура у Комсомольска в Хабаровском крае начал постепенно спадать. Военные, которых привлекли к борьбе с паводком, покинули город.