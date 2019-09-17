Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин посетит кризисный центр МЧС России, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер по видеосвязи пообщается с главами соответствующих регионов и муниципальных образований.

Планируется, что на совещании будут заслушаны доклады главы МЧС РФ, а также глав Приморья, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края.