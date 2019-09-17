В Приморье подтопленцы ещё не получили положенных им компенсаций
В районах Приморья, где пик паводка уже давно спал, пострадавшие от большой воды люди до сих пор не получили компенсации. Губернатор Олег Кожемяко поторопил местные власти.
Гребень амурского паводка идёт на Николаевск-на-Амуре: прогноз тревожный
Где-то паводок спадает, а где-то ждут его пик. Гребень паводка смещается к Николаевску-на-Амуре. Ожидается подъём воды в реке выше отметок сильного наводнения 2013 года.
170 тонн овощей получат жители Приамурья, пострадавшие от паводка
Жителям подтопленных районов Приамурья раздадут бесплатно 170 тонн овощей. Люди получат картошку, капусту, морковь и свёклу.
17 сентября уровень Амура в Комсомольске опустился до отметки 802 см.
Путин обсудит с главами регионов ситуацию с паводками на Дальнем Востоке
Сегодня, 17 сентября, президент РФ Владимир Путин посетит кризисный центр МЧС России, где проведёт совещание по вопросам ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер по видеосвязи пообщается с главами соответствующих регионов и муниципальных образований.
Планируется, что на совещании будут заслушаны доклады главы МЧС РФ, а также глав Приморья, Еврейской автономной области, Амурской области и Хабаровского края.
Военные завершили борьбу с паводком в Комсомольске-на-Амуре
Уровень Амура у Комсомольска в Хабаровском крае начал постепенно спадать. Военные, которых привлекли к борьбе с паводком, покинули город.