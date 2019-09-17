Владивосток, , 05:51 — REGNUM Власти четырёх районов Приморья до сих пор не приступили к выплате компенсации за ущерб, нанесённый жителям в результате стихии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Жители Надеждинского, Пограничного, Хасанского и Пожарского районов, пострадавшие в результате наводнения, вызванного длительными дождями, до сих пор не получили положенную им денежную компенсацию.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал муниципальные власти ускорить процесс выплат.

Олег Кожемяко «С момента ЧС прошло достаточно времени, и работа по выплате жителям денег должна быть организована в первую очередь. Ссылаться на то, что не приняты соответствующие документы, нет денег в бюджете, нельзя».

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Как сообщало ИА REGNUM, на восстановление инфраструктуры Хасанского района, разрушенной в результате мощнейших ливней, дополнительно выделено 90 млн рублей.