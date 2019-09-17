Владивосток, 17 сентября 2019, 05:51 — REGNUM Власти четырёх районов Приморья до сих пор не приступили к выплате компенсации за ущерб, нанесённый жителям в результате стихии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Жители Надеждинского, Пограничного, Хасанского и Пожарского районов, пострадавшие в результате наводнения, вызванного длительными дождями, до сих пор не получили положенную им денежную компенсацию.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко призвал муниципальные власти ускорить процесс выплат.
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Как сообщало ИА REGNUM, на восстановление инфраструктуры Хасанского района, разрушенной в результате мощнейших ливней, дополнительно выделено 90 млн рублей.