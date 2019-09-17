Хабаровск, , 05:15 — REGNUM Во вторник, 17 сентября, возобновляется международное речное сообщение Хабаровск — Фуюань. Ранее оно было приостановлено в связи с амурским паводком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Сообщение между Хабаровском и Фуюанем остановят из-за паводка

По данным АО «Хабаровскводтранс», площадь у речного вокзала в китайском Фуюане освободилась от воды, китайская сторона готова принимать пассажиров. С 17 сентября в рейсы из Хабаровска готовы выйти 9 судов. Пункт пропуска через границу в Хабаровске возобновил работу в 08:00 по местному времени. Международное сообщение Хабаровск — Фуюань по Амуру продлится до конца октября. Затем навигация закроется до весны.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа из-за масштабного амурского паводка международное сообщение Хабаровск — Фуюань было остановлено.