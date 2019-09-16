Биробиджан, , 07:24 — REGNUM Подразделение радиационной, химической, биологической защиты Восточного военного округа провело дезинфицирование местности, пострадавшей от паводка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Дезинфекции были подвергнуты дома и частные подворья, а также участки дорог, попавшие в зону подтопления. За неделю в Биробиджане, а также в посёлках Раздольное, Дубовое и Партизанское было обработано 150 домов и 11 км автомобильных дорог.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области за период паводка было подтоплено 56 тысяч гектар сельскохозяйственных угодий, 54 населённых пункта и 224 жилых дома, в которых проживали более 500 человек.