Владивосток, , 04:49 — REGNUM Половина урожая погибла в Приморье из-за непрерывных ливневых дождей, идущих практически всё прошедшее лето, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ливневый дождь ожидается во Владивостоке

Такое явление как переувлажнение почвы, стало практически повсеместным в Приморье из-за практически непрекращающихся дождей. Всё это привело к гибели половины урожая в 8 муниципальных районах края. Кроме того, часть полей в настоящее время залито водой, что не позволяет приступить к уборке оставшегося урожая.

Читайте также: Тропический ливень во Владивостоке нанёс ущерб в 100 млн рублей

Как сообщало ИА REGNUM, тропический ливень, обрушившийся на Владивосток, нанёс ущерб, предварительно оценённый в 100 млн рублей: разрушены подпорные стенки, забита ливневая канализация, повреждено много автомобилей, затоплены участки дорог, зафиксированы сбои в работе электросетей.