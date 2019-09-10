Владивосток, , 03:25 — REGNUM Хасанский район Приморья сильно пострадал от прошедших ливневых дождей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В частности, в посёлке Безверхово сошедший с сопки переувлажнённый грунт повредил жилой дом, на время ремонта которого люди будут переселены во временное жильё, а возле дома будет построена подпорная стена.

Кроме того, в районе восстановлено несколько участков дорог, подтопленных и разрушенных во время ливней, на одном из участков будет установлена водопропускная труба большого диаметра.

Губернатор Приморья Олег Кожемяко, посетивший район в воскресенье, 8 сентября, заявил, что на выполнение восстановительных работ Хасанскому району дополнительно будет выделено 90 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, селевой поток разрушил многоквартирный жилой дом в селе Безверхово в Хасанском районе Приморья, кроме того, было смыто несколько мостов и разрушены участки дорог.