Хабаровск, , 11:14 — REGNUM В подтопленных посёлках ЕАО и Хабаровского края спасатели отнесли детей на торжественные линейки в школы на руках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В посёлке Николаевка, ЕАО, переправу детей обеспечивали спасатели Биробиджанского подразделения МЧС, а в пригородных посёлках Комсомольска-на-Амуре — Хабаровского.

Как сообщало ИА REGNUM, юг Хабаровского края из-за сильных ливней ждёт новая волна паводка.