Хабаровск, , 05:13 — REGNUM Из-за удара тайфуна «Линлин» в школах нескольких районов Хабаровского края отменены занятия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Отменены занятия во всех школах Николаевского района. В Нанайском районе полностью обесточены все сельские поселения, там не работают ни школы, ни детские сады. Также отменены занятия в пяти школах Ульчского района. В Комсомольске-на-Амуре из-за подтоплений не работают три школы и один техникум.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация остаётся тяжёлой в Хабаровском крае, особенно в Комсомольске-на-Амуре и районе, в Амурском районе. В Комсомольске в ближайшие три дня уровень Амура достигнет 850 см при опасном значении 650 см. Обильные ливни натворили бед и в Приморье — там погибла половина урожая.