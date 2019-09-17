Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:31 — REGNUM Военные железнодорожники, с 24 августа помогавшие властям Комсомольска-на-Амуре бороться с последствиями паводка, завершили свою работу и вернулись в расположение частей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Уровень Амура у города стабильно падает, во вторник, 17 сентября, он опустился до 802 см. Необходимости в присутствии военных в городе больше нет.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Комсомольска падает, но проблем добавляют грунтовые воды. Их подъём выше, чем во время наводнения 2013 года, подтоплены 440 домов, более 2 тыс. приусадебных участков.