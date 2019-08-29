Владивосток, , 05:06 — REGNUM

Губернатор Олег Кожемяко ввёл в Приморье режим чрезвычайной ситуации в связи с паводком и устранением его последствий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К введённому режиму ЧС во Владивостоке добавился и региональный режим чрезвычайной ситуации. Об этом экстренно объявили утром, 29 августа, на заседании комиссии краевой администрации по ЧС.

Минувшей ночью с 28 на 29 августа во Владивостоке и Приморье вновь прошли проливные дожди, которые усугубили и без того критическую ситуацию в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные тропические ливни и грозы принесли разрушения в Приморье. Реки выходят из берегов и топят дороги, частный сектор, гибнут домашние животные, люди лишаются имущества.