Владивосток, , 07:49 — REGNUM

Мэрия Владивостока предложила 28 августа руководителям сократить рабочий день сотрудников из-за мощных ливней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Непрекращающиеся ливни нарушили во Владивостоке жизнедеятельность. Городские власти предложили сократить рабочий день, учитывая сбои в движении общественного транспорта и затруднительное движение автомобилей.

Чтобы не усложнять обстановку в городе, мэрия распространила среди руководителей городских предприятий предложение о сокращении рабочего времени.

После обеда мощность ливня усилилась, а ураганный ветер сметает всё на своём пути.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток борется с последствиями двухдневного тропического ливня. Перекрыты проезды в пригороде, там началась эвакуация из затопленного частного сектора. Заливает и аэропорт. Рушатся подпорные стены.