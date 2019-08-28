Владивосток, 28 августа 2019, 07:49 — REGNUM
Мэрия Владивостока предложила 28 августа руководителям сократить рабочий день сотрудников из-за мощных ливней, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Непрекращающиеся ливни нарушили во Владивостоке жизнедеятельность. Городские власти предложили сократить рабочий день, учитывая сбои в движении общественного транспорта и затруднительное движение автомобилей.
Чтобы не усложнять обстановку в городе, мэрия распространила среди руководителей городских предприятий предложение о сокращении рабочего времени.
После обеда мощность ливня усилилась, а ураганный ветер сметает всё на своём пути.
Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток борется с последствиями двухдневного тропического ливня. Перекрыты проезды в пригороде, там началась эвакуация из затопленного частного сектора. Заливает и аэропорт. Рушатся подпорные стены.