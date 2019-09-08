Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:32 — REGNUM Спасатели помогают жителям Комсомольска-на-Амуре добираться до участков для голосования. Людей в затопленных микрорайонах везут на вездеходах и лодках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В городе Юности продолжает прибывать вода. Но многие граждане, тем не менее, хотят реализовать своё право на голосование. Им на помощь приходят спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Комсомольске выбирают мэра города, депутатов Закдумы края, депутата Госдумы РФ. Амур у города пересёк отметку 802 см, при опасном значении 650 см. Улицы города затоплены, люди передвигаются на лодках или автомобилях, причем, автомобили могут проехать уже не везде.