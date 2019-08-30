Славянка, , 12:06 — REGNUMВ селе Безверхово Хасанского района в Приморье после проливных дождей отремонтируют многоквартирный дом и организуют паромную переправу вместо смытых мостов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Губернатор Олег Кожемяко 30 августа побывал в Хасанском районе и посмотрел, как идут восстановительные работы после прошедших тропических ливней, которые разрушили дороги, затопили населённый пункт.

В селе Безверхово селевой поток смыл придомовую территорию, выбил окна, залил первые этажи и подвал. Кожемяко заверил, что пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

«Нужно сделать капитальный ремонт первого этажа, подъездов, подвала. Местная администрация должна организовать работы, а мы их профинансируем», — распорядился глава Приморья.

Также губернатор сказал, что на время ремонта мостов организуют паромную переправу по маршруту Владивосток — Безверхово.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие ливневые дожди 28−29 августа нанесли ущерб дорожной инфраструктуре Приморья — пострадали мосты, дороги и населённые пункты. Аномальная погода августа нехарактерна для региона — такого дождливого месяца на памяти синоптиков не было.