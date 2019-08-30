Владивосток, 30 августа 2019, 06:36 — REGNUMПроезд по участку железной дороги Смоляниново — Новонежино в Приморье закрыт из-за схода селя, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Проливные дожди спровоцировали сход селя на железнодорожное полотно.
«Ранним утром 30 августа в связи со сходом селевых масс закрыто движение по одному пути двухпутного участка Смоляниново — Новонежино. Пострадавших нет», — сообщили железнодорожники.
Как сообщало ИА REGNUM, за два дня во Владивостоке выпала месячная норма осадков. На реках отмечается подъём уровня воды, некоторые разливаются и топят дороги и сельхозугодья. По словам синоптиков, угрозы наводнения нет.