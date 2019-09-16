Биробиджан, , 05:52 — REGNUM Только после ряда критических публикаций в местных СМИ, глава Биробиджана Александр Головатый обратил внимание на медлительность работы комиссии по подтопленцам, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Граждане, обратившиеся за компенсацией за потерю урожая или подтопление дома, встретили необоснованную медлительность от профильной комиссии, занимающейся рассмотрением заявлений на выплату компенсации, после чего были вынуждены обратиться в местные СМИ.

Ряд публикаций заставил городские власти обратить внимание на проблему, и глава Биробиджана лично приехал в профильную комиссию, после чего на сайте городской администрации были размещены памятки, раскрывающие порядок действий при подаче заявления на компенсацию.

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Как сообщало ИА REGNUM, за время паводковых явлений, обрушившихся на Еврейскую автономную область, подтоплению были подвергнуты более 56 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.