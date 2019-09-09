Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:45 — REGNUM Жители посёлка Хорпинский в пригороде Комсомольска-на-Амуре боятся мародеров и живут на чердаках затопленных домов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Хорпинском на чердаках живут не менее 20 человек. Люди боятся воров — мародеров, не хотят лишиться последнего имущества. Для передвижения им прислали из Хабаровска транспортер МЧС. Люди недоумевают, почему после наводнения 2013 года не было найдено ни одного способа, чтобы защитить Комсомольск и его пригород от большой воды. Дамбу в Хорписнком так и не отсыпали. Люди жалуются на то, что у них погиб урожай — картошка, морковь.

«Жильё полностью уходит под воду. Мой дом привязан к сельскохозяйственным угодьям. Я обращалась в приёмную губернатора края, звонила в местную администрацию, но никто со мной так и не связался», — привело слова одной из жительниц Хорпинского ИА ДВ-Новости.

Люди жалуются, что в дом приходится заходить в болотных сапогах, что фермеры живут в вагончиках и сторожат скот, что посёлок продолжает топить.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 9 августа 815 см, при опасном значении 650 см. Бед городу и району добавил тайфун «Линлин», за сутки в городе выпало 80 мм осадков.