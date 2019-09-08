Владивосток, , 06:35 — REGNUM Ураганный ветер, ливневые дожди сильной интенсивности, пришедшие с тайфуном «Линлин» привели к массовым отключениям электроэнергии в районах Приморья в ночь на воскресенье и утром 8 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Из-за сложных погодных условий идут отключения в сетях 35−110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ», — пояснили энергетики.

Почти 24 тыс. жителей Приморья остаются без электричества — по информации краевой администрации ремонтные службы ведут аварийно-восстановительные работы.

Ураганный ветер валит во Владивостоке деревья, рекламные конструкции. Жители региона в соцсетях выкладывают фото последствий «Лиллина».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае с 7 сентября бушует стихия — мощный тайфун «Линлин» топит Владивосток и населённые пункты. Самолёты экстренно меняют расписание.