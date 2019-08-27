Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 27 августа 2019, 10:41 — REGNUM
В Комсомольске-на-Амуре прошел молебен о прекращении паводка, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Священники Амурской епархии совершили объезд города с иконой пророка Илии. На одной из дамб был совершен молебен о прекращении паводка.
Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске круглосуточно укрепляют дамбы. Большинство уже поднято на 8-метровую высоту, работают гражданские службы и железнодорожные войска.