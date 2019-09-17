Благовещенск, , 08:03 — REGNUM Жители Селемджинского и Мазановского районов Приамурья, более всего пострадавшие от паводка получат 170 тонн овощей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Овощи будут предоставлены бесплатно. На каждого жителя пострадавших районов придётся по 50 кг картофеля, 20 кг капусты, 10 кг свёклы и 10 кг моркови. Поставка овощей начнётся на текущей неделе.

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Как сообщало ИА REGNUM, оценочный общий ущерб от паводка в Приамурье превысил 6 млрд рублей. 1,3 млрд рублей выплачены жителям региона, в результате воздействия стихии лишившимся своего жилища.