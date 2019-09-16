Биробиджан, , 10:54 — REGNUM В пострадавшей от паводка Еврейской автономной области открылась сельскохозяйственная ярмарка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Васильевич Федоров . После дождя.Проселок

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Ярмарка открылась в областном центре — городе Биробиджане. При большом скоплении людей, в первый день продажи практически не шли — как оказалось, предприниматели на четверть подняли цены на свою продукцию, мотивируя такое решение тяжёлыми последствиями, которые им пришлось пережить в результате паводка, накрывшего регион.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Анучинском районе Приморья прошёл гастрономический фестиваль мёда, на открытие которого приехал губернатор Приморья Олег Кожемяко.