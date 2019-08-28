Владивосток, , 04:32 — REGNUM

Проливные дожди во Владивостоке отразились на подготовке к V Восточному экономическому форуму, который состоится в дальневосточной столице 4−6 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Непогода помешала плановой подготовки к юбилейному ВЭФ на острове Русский. В эти дни здесь ведётся строительство павильонов на «Улице Дальнего Востока», которая традиционно расположилась на набережной кампуса ДВФУ. Этот объект становится главной выставкой достижений, традиций и инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока.

На возведение павильонов власти тратят десятки миллионов рублей, пытаясь удивить гостей и участников форума. Президент РФ Владимир Путин ежегодно лично посещает «Улицы Дальнего Востока».

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Подготовке павильонов к юбилейному ВЭФ помешали проливные дожди во Владивостоке. Набережная кампуса ДВФУ стоит в огромных лужах. Власти заявили, что сроки подготовки «Улицы Дальнего Востока» сдвигаются. Но организаторы надеются закончить к намеченному сроку.

«Действительно, во Владивостоке прошли осадки, но вода уходит быстро, не представляя опасности для павильона. Всё в порядке», — прокомментировал ИА «Амур.инфо» ход строительства павильона Амурской области директор регионального Агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Мэр Владивостока уже завяил, что в намеченные сроки возведение «Улицы Дальнего Востока» не уложится. Работы на набережной кампуса ДВФУ продолжатся до 2 сентября. Ранее организаторы планировали завершить установку выставочного комплекса 24−25 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, сильный ливень во Владивостоке нанёс серьёзный ущерб городу — размыты дороги, повреждены подпорные стенки, повалены деревья. Синоптики прогнозируют, что сильные дожди в регионе продолжатся до конца августа.