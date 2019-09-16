Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 05:37 — REGNUM Воздушная гавань Комсомольска-на-Амуре возобновила работу после схода паводковых вод, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября аэропорт Комсомольска-на-Амуре прекратил работу в связи с подтоплением грунтовыми водами. Подъём грунтовых вод был вызван паводком и обильными ливнями.