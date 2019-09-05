Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 16:12 — REGNUM Комсомольск-на-Амуре заливает амурской водой. Паводок разбушевался не на шутку. Горожане выкладывают в инстаграм видео и фото: люди переходят улицы по пояс в воде, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

https://www.instagram.com/p/B2BopJDIkrZ/

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В инстаграм комсомольчане выкладывают видео: улица в районе рынка «Океан» залита водой, автомобили буквально плывут по дорогам, люди бредут по пояс в воде.

Некоторые улицы города обесточены. Жители в шутку предлагают переименовать город в Комсомольск-под-Амуром.

https://www.instagram.com/p/B2BtMj4IfSg/

Вода заливает даже автобусы: у пассажиров под ногами вода, в воде остановки.

Как сообщало ИА REGNUM, гидрологи во второй раз ухудшили прогноз по паводку в Комсомольске. С 4 по 9 сентября уровень Амура у города может превысить 8,5 метра, при опасном значении 6,5 метра. В городе продолжают наращивать дамбы — до 9−11 метров, волонтеры насыпают мешки с песком, круглосуточно работает техника и спасатели. Краевые власти приняли решение увеличить бюджет на противопаводковые мероприятия до 400 млн рублей. Львиная доля этих средств понадобиться Комсомольску.