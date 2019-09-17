Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 02:25 — REGNUM В Комсомольске-на-Амуре подъём грунтовых вод превысил показатели 2013 года. Виной всему обильные осадки и паводок, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В августе и сентябре 2019 года в городе Юности выпало в три раза больше осадков, чем в аналогичный период 2013 года. Проблем добавил и амурский паводок, из-за которого уровень грунтовых вод был достаточно высоким, а из-за осадков он стал расти ещё более стремительно.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Хабаровского края добавили Комсомольску-на-Амуре еще 13 млн рублей на ликвидацию последствий паводка. Уровень Амура у города спадает, в среднем, на 4−5 см. в сутки. По состоянию на 16 сентября он составлял 811 см. при опасном значении 650 см. В городе подтоплены 440 домов, более 2000 приусадебных участков.