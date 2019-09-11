Хабаровск, , 07:28 — REGNUM Гидрологи фиксируют интенсивный подъём воды в реках Хабаровского края Бурея, Тырма, Нимелен, Ниман, Амгунь. Подъём уровня воды происходит на 50—190 см в сутки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Ситуация в Комсомольске-на-Амуре ухудшается: уровень Амура 829 см

По состоянию на 11 сентября, в результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в зоне паводка находятся 10 муниципалитетов Хабаровского края. Частично подтоплены территории в 87 поселениях. В 53 населённых пунктах подтоплен 621 жилой дом, 1427 приусадебных участков. Фиксируются переливы воды на 114 участках межпоселковых дорог, дорог внутри поселений. В зоне подтопления находится 2100 дачных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация каждый день ухудшается в Комсомольске-на-Амуре. Уровень Амура сегодня, 11 сентября, 829 см. Подтоплены 367 жилых домов, водой залиты подвалы 180 многоэтажек.