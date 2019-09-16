Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 10:07 — REGNUM Комсомольску-на-Амуре дополнительно выделят 13 млн рублей на борьбу с паводком, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Такое решение приняли власти Хабаровского края. Несмотря на то, что уровень Амура у города стабильно снижается на 4−5 см в сутки, он остаётся высоким, по данным на утро 16 сентября — 811 см, при опасном значении 650 см. При этом грунтовые воды продолжают прибывать, затапливая жилые кварталы.

На 16 сентября в Комсомольске остаются подтопленными 440 домов, более 2 тыс. приусадебных участков. С сегодняшнего дня в городе начинается второй этап ликвидации последствий паводка. После того, как вода отступит, город будет продезинфицирован, проведена дератизация.

Как сообщало ИА REGNUM, гребень Амурского паводка сместился в Ульчский район Хабаровского края.