Биробиджан, , 07:58 — REGNUM Власти Еврейской автономной области заявили, что дождей такой интенсивности, которые пришлись на лето 2019 года, в регионе не было более 50 лет, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отмечается, что сезон дождей и тайфунов в 2019 году затопил 56 тыс. гектаров земли, тогда как сильнейшее наводнение в 2013 году смогло охватить только 33 тыс. гектаров. Ущерб составил более 2 млрд рублей, при том, что оценочные комиссии продолжают свою работу и очевидно, что сумма ущерба увеличится.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор ЕАО Александр Левинталь оценил ущерб от паводка в размере 2,2 млрд рублей.