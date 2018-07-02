Такого неблагоприятного стечения обстоятельств российские аграрии при проведении посевной не ощущали уже давно. На ценовые проблемы зернового рынка наложились проблемы рынка топливного, а «чтобы мало не показалось», ещё и природа подкинула испытания: Сибири — морозы, Крыму — засуху. Как в этих экстремальных условиях работают земледельцы различных регионов России?

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сельхозработы

Режим ЧС: морозы

Парадокс, но в текущем аграрном сезоне больше всего страдают регионы, получившие самые большие урожаи зерновых по итогам прошлого. Что Алтайскому краю, где в 2017 году были собраны рекордные 5,2 миллиона тонн, что Новосибирской и Омской областям, где намолот составил более трёх миллионов тонн зерна, новую посевную кампанию пришлось начать позднее из-за весеннего ненастья.

Ситуация настолько серьёзна, что руководитель Омской области Александр Бурков с 1 июня подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всего региона. На сегодняшний день яровыми культурами в целом по области засеяно 53% запланированных площадей. При этом есть хозяйства и целые районы, где этот показатель вдвое меньше. В обычные годы выполнение данного вида полевых работ заканчивали к 5 июня. На темпы посевной повлияли низкие температуры и избыточная влага. Подобные экстремальные погодные условия наблюдались в регионе последний раз в 1969 году.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Колосья пшеницы

Из-за природных катаклизмов существует огромный риск, что многие сельхозпредприятия так и не смогут провести посевную кампанию в срок и в запланированном объёме, — пояснили в региональном правительстве. Введение режима ЧС даст омским аграриям возможность документально обосновать причины срыва плана по посевным площадям и валовому сбору урожая, на выполнение которого они получили 700 млн рублей государственной поддержки.

«Режим чрезвычайной ситуации введён. Это позволит нам хоть как-то подстраховать наших селян. Но тем не менее необходимо проследить, чтобы аграрии не расслаблялись, старались справиться с посевной, продолжали по мере возможности полевые работы, меняли культуры, чтобы в итоге основной объём площадей был засеян», — отметил Александр Бурков.

Возможность введения режима ЧС рассматривалась и в Новосибирской области. По словам и.о. министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, неблагоприятные погодные условия значительно увеличили риски по выполнению целевых показателей, установленных для региона на 2018 год соглашением между Министерством сельского хозяйства РФ и правительством Новосибирской области. Поэтому по инициативе главы области Андрея Травникова на недавнем заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС принято решение о введении режима ЧС в сельском хозяйстве. Соответствующее постановление главы региона должно быть подготовлено в срок не позднее сегодняшнего дня, 6 июня.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Озимая пшеница в поле

Известно, что яровой сев в Новосибирской области проведен на площади чуть более 1 млн га (53,1% от плана). Зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 795,3 тыс. га (53,0% от плана), из них основная товарная культура — пшеница — на площади 546,5 тыс. га (54,8% от плана). По оценке Евгения Лещенко, при сохранении нынешних темпов работы общая площадь посевов в регионе может составить лишь 82% от плановых показателей, при общем валовом сборе 1,8−1,9 млн тонн зерна.

Поздняя весна, низкие температуры и обильные осадки значительно осложнили посевную кампанию в Алтайском крае. По данным на 1 июня, яровой сев в регионе выполнен на 2 млн 411 тыс. гектаров, что составляет 53% от намеченного объема. В данный момент аграрии активно ведут посев пшеницы, но ученые рекомендуют также вести посев овса и ячменя, так как сумма положительных температур для благоприятного роста этих культур достигнута.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Качество пшеницы в 2018 году ухудшает погода

В конце мая отставание по темпам посевных работ признавал теперь уже бывший губернатор Алтайского края Александр Карлин, а также региональный минсельхоз. Врио губернатора Виктор Томенко, прибывший на Алтай из Красноярского края, пока ещё погружается в проблемы региона, но как раз сегодня, 6 июня, он распорядился объявить режим ЧС из-за сложной ситуации с посевной в регионе.

«На нас всем наплевать. Вводить режим ЧС нужно было ещё в первой декаде посевной кампании — в мае. К примеру, у нас в Шиуновском районе из-за осадков создался небывалый запас влаги в почве — на моей памяти такое произошло впервые за последние 46 лет.

Но нас сейчас больше интересует, кто и что сделал для того, чтобы цены на дизтопливо снизились? Мы начали закупать его для посевной оптом по 35 рублей, а сейчас нам его продают уже по 40 рублей. Погектарную поддержку раньше дали — хорошо, но это, извините, только на поддержание штанов — 150 рублей на гектар получилось. Это даже меньше, чем стоимость бутылки водки. Ни о каком развитии не может быть и речи», — отмечает фермер из Шипуновского района.

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Словом, спасение утопающих — дело рук утопающих. Чтобы не разориться и чтобы сохранить погектарную поддержку (она выделяется далеко не на все культуры), аграрии проявляют чудеса изворотливости, а также надеются на … засуху в других регионах. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Судя по всему, этот форс-мажор — единственное, что поможет фермерам пережить катастрофическое падение цен на зерновые урожая 2017 года.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Обед хлеборобов. Алтайский край

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Напомним, цена на пшеницу, гречку и подсолнечник начала стремительно падать задолго до окончания уборочных работ. В отсутствие государственных интервенций и при наличии проблем с вывозом зерновых к концу 2017 года цена урожая упала ниже себестоимости. По приблизительным подсчётам, убыток только сибирских аграриев составил несколько десятков миллиардов рублей.

Засуха и оживление рынка

Повторение прошлогоднего российского рекорда сбора зерновых — 135,4 млн тонн — вряд ли предвидится. Виной тому и весенняя засуха, от которой пострадала часть посевов в южных регионах России. Если в Краснодарском крае пока серьезных её последствий не ощущается, то в Ростовской области ситуация довольно напряженная. Здесь в апреле и мае выпало значительно меньше осадков, чем в прошлом году, — ниже среднегодовой нормы. В верхнем слое почвы влаги недостаточно. Некоторые посевы яровых культур из-за недостатка влаги не взошли в полной мере.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная кампания

«Развитие растений зависит от долгожданных дождей. Критическая фаза для созревания озимой пшеницы — колошение, и тут многое зависит от погоды. Осадки могут спасти ситуацию, но ростовские аграрии уже отказались от прогнозов на такой же урожай, как в 2017 году, когда регион поставил рекорд, собрав 13,2 млн тонн зерновых — почти 10% от общего российского урожая. Если пройдут дожди, это станет спасением. Сейчас та фаза развития растений, когда закладывается урожай, в частности количество зерен в колосе», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.

Но если в Ростовской области только готовятся подсчитывать убытки, из Крыма уже сообщают, что в результате весенней засухи уже выгорело почти 100 тыс. га полей, а это потери на миллиард рублей. Это не могло не отразиться на зерновом рынке.

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По данным сайта «Крестьянские ведомости», на прошлой неделе ценовые показатели зерновых культур преимущественно росли. Так, в Центральном федеральном округе цена на пшеницу и продовольственную рожь поднялась в пределах 100−200 руб./т и составила 8800−11 000 рублей за тонну. Фуражный ячмень прибавил в стоимости 250 руб./т (до 7600−10 000 рублей за тонну), а кукуруза на зерно — 150 руб./т (6850−8300 рублей за тонну). На юге страны цены остались на уровне прошлой недели. Исключение составила лишь цена на фуражный ячмень, которая опустилась на 75 руб./т (9200−11 400 рублей за тонну).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская пшеница

В Поволжье стоимость пшеницы выросла в среднем на 250 руб./т (8000−10 500 рублей за тонну), фуражного ячменя — на 150 руб./т (6400−7800 рублей за тонну), кукурузы — на 200 руб./т (6500−8200 рублей за тонну).

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Востребованность качественного зерна сказалась и на ценовых показателях зернового рынка Урала, в результате чего продовольственная пшеница подорожала на 150−250 руб./т (6500−8500 рублей за тонну), фуражная пшеница — на 100 руб./т (5200−7000 рублей за тонну), а фуражный ячмень — на 150 руб./т (5000−7000 рублей за тонну).

В Сибири цена пшеницы 3-го и 4-го классов поднялась на 675−850 руб./т (7000−9500 и 6300−8250 рублей за тонну соответственно), фуражной пшеницы — на 550 руб./т (5800−7700 рублей за тонну), продовольственной ржи — на 150 руб./т (5600−6500 рублей за тонну), фуражного ячменя — на 200 руб./т (5500−7000 рублей за тонну). Впрочем, фермеры говорят, что росту цен сейчас радоваться могут только перекупщики: чтобы рассчитаться за взятые кредиты и не испортить кредитную историю, они уже давно продали свой урожай. Правда, за него тогда давали почти в два раза меньшие деньги.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

Механизм интервенций тем и ценен, что закрома родины заполняют, когда на зерновом рынке наблюдается переизбыток, а когда (как сейчас, к примеру) наблюдается дефицит — их распродают. Но уполномоченная Объединенная зерновая компания была приватизирована печально известными бизнесменами группы «Сумма» (сейчас они под следствием), зерно на элеваторах копилось годами, что тоже не могло не сказаться на рынке. Сейчас зарабатывают перекупщики, а могло бы — государство.

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ЧС российского масштаба

Не меньше, чем жара и отсутствие государственного регулирования, агросектор убивает рост цен на топливо: цена литра дизтоплива на АЗС вплотную подобралась к отметке в 50 рублей за литр. По данным минсельхоза Ставропольского края, который является одним из российских лидеров по производству зерновых, уборку зерновых в регионе планируется начать 20 июня. При этом запасы дизельного топлива и бензина у аграриев составляют 68,8% и 58,4% соответственно от общей потребности, а цены на ГСМ с начала года выросли более чем на 18%.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Гречиха

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В Краснодарском крае, по данным краевых властей, только треть хозяйств успели закупить ГСМ до повышения цен.

Газомоторное топливо в качестве альтернативы рассматривают и в Волгоградской и Иркутской областях.

Напомним, цены на топливо в России растут с начала 2018 года, но в апреле и мае скачок был особенно резким. По данным Росстата, только за май 2018 года дизельное топливо подорожало на 5,2%. Но то, что ситуация вышла из-под контроля, в правительстве фактически признали только две недели назад, объявив о снижении акцизов с 1 июля. На прошлой неделе, когда топливная лихорадка усугубилась, срок передвинули на 1 июня.

Взлет цен, который спровоцировал рост цены нефти при ослаблении рубля и прямой заинтересованности нефтяных компаний в экспорте своей продукции за рубеж, официально признан проблемой, но решения пока нет.

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Эксперты топливного рынка полагают, что для снижения цен на моторное топливо потребуется предпринять куда больше усилий, чем те, что уже предприняты правительством, и что меры госрегулирования должны быть комплексными.

Если еще и проблемы в АПК наложатся на проблемы топливного рынка, то экстремальной будет не только посевная кампания.