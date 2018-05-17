Майская «зима»: погодные условия и чиновники осложняют посевную на Алтае

Барнаул, , 10:38 — REGNUM Как и по всей Сибири, темпы посевной кампании в Алтайском крае сдерживает погодный фактор. По оперативным данным, только с начала мая по всей территории региона зафиксировано превышение среднемноголетних показателей по выпадению осадков. Так, в Шипуновском районе выпало 199% от нормы, в Благовещенском — 171%, Мамонтовском — 160%, Родинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Зональном районах — по 150%. Сегодня, 17 мая, по словам алтайского фермера Владимира Жданова, поля вновь запорошило снегом. Огорчает его и то обстоятельство, что местные чиновники из комитета по сельскому хозяйству, по его словам, совершенно не интересуются проблемами и чаяниями крестьян.

«Надоело, натерпелся! Никакой помощи ни от кого мы так и не дождались — ни обещанных зерновых интервенций, ни отсрочек по кредитам. Мне уже бы сеять вовсю, а я погектарную поддержку только вчера получил», — сожалеет аграрий.

Между тем, судя по данным регионального министерства сельского хозяйства, яровой сев выполнен на 402 тысячах гектаров из запланированных 4,8 млн га. По мнению главы крестьянско-фермерского хозяйства из Мамонтового района Сергея Аляксина, дополнительными тормозящими обстоятельствами, помимо превышения среднемноголетних показателей по выпадению осадков, являются низкие температуры, непрогревшаяся почва. Губернатор Алтайского края Александр Карлин уже оценил погодные условия как экстраординарные.

Вместе с тем в истории региона уже бывали случаи с «майской зимой». В качестве ярких примеров специалисты приводят 1975, 2000 и 2009 годы. По свидетельству старожилов, тогда, несмотря на на определенные сложности, посевные кампании прошли успешно.

«Очевидно, что уборочная кампания в этом году будет сдвинута на более поздние сроки. Природу не заставишь жить по нашим правилам: если условия вегетации требуют 95 дней — значит, именно столько будет развиваться растение. Нужно понимать, что уборочная страда будет очень сложной. Поэтому мы будем помогать хозяйствам в приобретении той техники, без которой невозможно провести уборку урожая в сжатые сроки», — подчеркнул губернатор Александр Карлин.

Также известно, что он поручил министерству сельского хозяйства Алтайского края изучить возможности поддержки сельхозпредприятий. Речь идет о помощи в приобретении зерноуборочной и сушильной техники, в том числе — через лизинговые схемы. Глава региона рассчитывает, что в этом году российское правительство предпримет важные шаги для стабилизации цен на рынке зерна. Однако, по словам Александра Карлина, важным фактором стабильной экономики в сельском хозяйстве является развитие наряду с растениеводством животноводства.

Напомним, в 2018 году структура посевных площадей Алтайского края изменится незначительно. Основной культурой по-прежнему останется пшеница. Объемы пахотных работ в 2018 году сохранены на уровне 2017 года — 5,4 млн гектаров. Яровой сев будет проведен на площади 4,8 млн га. В условиях беспредельно низких цен на пшеницу в Сибири (они по-прежнему не превышают 6 тысяч рублей за тонну) и уже полученных убытков (по оценке Национального союза зернопроизводителей, потери российских аграриев по итогам уборочной кампании и реализации сельхозпродукции в сезоне 2017−2018 годов составили не менее 50 млрд рублей), дальнейшее развитие ситуации позитивным назвать сложно.

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