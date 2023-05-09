В России и других странах мира 9 Мая прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Главный парад Победы традиционно приняла Москва. По брусчатке Красной площади маршировали российские военнослужащие и техника, в том числе новые бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак». С трибуны за парадными расчётами вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наблюдали лидеры стран СНГ — президенты Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и премьер-министр Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.

Сергей Бобылев/POOL/РИА Новости Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» на военном параде в Москве

Владимир Астапкович/РИА Новости Танк Т-34 на военном параде, посвящённом 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на Красной площади в Москве

Сергей БобылевТ/АСС Военнослужащие парадных расчетов во время парада Победы в Москве

Торжественные мероприятия состоялись и в российских регионах. Акция «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая прошла в нескольких форматах, портреты ветеранов провезли в том числе на теплоходах по Волге. Парад Победы состоялся в Дагестане, маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих.

Петр Ковалев/ТАСС Парад Победы в Санкт-Петербурге

Александр Кряжев/РИА Новости Танк Т-34 на военном параде, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новосибирск

Дмитрий Рогулин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Волгограде

Евгений Епанчинцев/ТАСС Женщина во время акции «Бессмертный полк» на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. Чита

Илья Наймушин/РИА Новости Участники акции «Бессмертный полк» в деревне Бакчет Тасеевского района Красноярского края

Андрей Сорокин/РИА Новости Ветеран на параде Победы в Якутске

Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press Возложение цветов в Санкт-Петербурге

Дмитрий Рогулин/ТАСС Девочка поздравляет ветерана с Днем Победы. Волгоград

Парад в Омске собрал 10 тысяч зрителей, сообщили в правительстве региона. В городе-герое Туле более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде. Торжества в честь 9 Мая прошли в заполярной Дудинке, где праздничным расчётам не помешала даже метель.

Евгений Софийчук/ТАСС Бронетранспортеры БТР-82АМ во время парада Победы в Омске

Егор Алеев/ТАСС Военнослужащие в форме времен Великой Отечественной войны во время парада Победы в Казани

Кирилл Кухмарь/ТАСС Знамя Победы во время парада в Новосибирске

Эрик Романенко/ТАСС Курсанты Ростовской школы полиции во время парада Победы в Ростове-на-Дону

Виталий Аньков/РИА Новости Военнослужащий во время парада Победы во Владивостоке

Виталий Невар/ТАСС Военный оркестр на параде Победы в Калининграде

Эрик Романенко/ТАСС Военная техника на параде Победы в Ростове-на-Дону

Юрий Смитюк/ТАСС Военнослужащие парадных расчетов во время парада Победы во Владивостоке

Евгений Епанчинцев/ТАСС Зрители во время парада Победы в Чите

Юрий Смитюк/ТАСС Празднование Дня Победы во Владивостоке

Максим Киселев/ТАСС Празднование Дня Победы в Кемерово

По информации МИД России, различные акции, посвящённые Дню Победы, ещё до 9 мая прошли на пяти континентах в 40 странах мира, в них приняли участие десятки тысяч человек. В Берлине на акцию «Бессмертный полк» вышли сотни людей. Они собрались у Бранденбургских ворот и под песни военных лет, крики «Спасибо деду за Победу», «Ура», «Фашизм не пройдет» проследовали до мемориала в Тиргартене.

Многочисленные акции прошли в Ереване, в Ташкенте и Бишкеке. В Лаосе в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 человек, в Шанхае — около 120 человек. Самый северный парад Победы состоялся на норвежском острове Шпицберген.

Александр Патрин/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Ереване

Владислав Ногай/Sputnik/РИА Новости Акция «Бессмертный» полк в Бишкеке

Вячеслав Филиппов/ТАСС Акция «Бессмертный полк» в Берлине

В ряде стран Европы власти и общественные активисты пытались помешать проведению памятных мероприятий. И если в Париже полиция защитила участников шествия «Бессмертного полка», очистив улицу от провокаторов, то, к примеру, в Польше агрессивная толпа блокировала возложение цветов к мемориалу российскими дипломатами.

Репрессивные меры к гражданам, решившим отметить 9 Мая, применили власти Молдавии и Латвии. В Кишинёве стражи порядка ловили тех, кто использует «запрещённую» символику — георгиевские ленты или символы Z и V. В Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию связанных с победой над нацизмом символов задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело.

Андрей Рубцов/ТАСС Ветеран на параде Победы в Санкт-Петербурге

Сергей Мальгавко/ТАСС Возложение цветов и венков к мемориалу героической обороны Севастополя на площади Нахимова в Севастополе

Андрей Рубцов/ТАСС Военнослужащие во время праздничных мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Новая Каховка, Херсонская область

Александр Сухов/РИА Новости Участники церемонии возложения цветов к Пилону Славы и Вечному огню в Луганске

Сергей Красноухов/РИА Новости Возложение цветов на мемориальном комплексе в честь советских воинов, павших в боях за освобождение Южного Сахалина

Донат Сорокин/ТАСС Ветераны во время парада Победы в Екатеринбурге

ИА REGNUM Люди несут цветы к Саур-Могиле. ДНР

Константин Михальчевский/РИА Новости Ветеран Великой Отечественной войны на церемонии возложения цветов к Вечному огню в Мелитополе

Украинские власти приняли решение отмечать в стране 9 мая День Европы. Тем временем жители Киева несли цветы в парк Славы к Вечному огню, в Одессе жители возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко, а в Полтаве — около мемориала Солдатской славы.