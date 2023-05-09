Как Россия и другие страны праздновали День Победы
В России и других странах мира 9 Мая прошли мероприятия, посвящённые 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Главный парад Победы традиционно приняла Москва. По брусчатке Красной площади маршировали российские военнослужащие и техника, в том числе новые бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак». С трибуны за парадными расчётами вместе с президентом РФ Владимиром Путиным наблюдали лидеры стран СНГ — президенты Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и премьер-министр Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.
Торжественные мероприятия состоялись и в российских регионах. Акция «Бессмертный полк» в Волгограде 9 мая прошла в нескольких форматах, портреты ветеранов провезли в том числе на теплоходах по Волге. Парад Победы состоялся в Дагестане, маршем по главной площади Каспийска прошли более 800 военнослужащих.
Парад в Омске собрал 10 тысяч зрителей, сообщили в правительстве региона. В городе-герое Туле более тысячи человек и более 50 единиц техники приняли участие в военном параде. Торжества в честь 9 Мая прошли в заполярной Дудинке, где праздничным расчётам не помешала даже метель.
По информации МИД России, различные акции, посвящённые Дню Победы, ещё до 9 мая прошли на пяти континентах в 40 странах мира, в них приняли участие десятки тысяч человек. В Берлине на акцию «Бессмертный полк» вышли сотни людей. Они собрались у Бранденбургских ворот и под песни военных лет, крики «Спасибо деду за Победу», «Ура», «Фашизм не пройдет» проследовали до мемориала в Тиргартене.
Многочисленные акции прошли в Ереване, в Ташкенте и Бишкеке. В Лаосе в патриотической акции «Бессмертный полк» приняли участие более 60 человек, в Шанхае — около 120 человек. Самый северный парад Победы состоялся на норвежском острове Шпицберген.
В ряде стран Европы власти и общественные активисты пытались помешать проведению памятных мероприятий. И если в Париже полиция защитила участников шествия «Бессмертного полка», очистив улицу от провокаторов, то, к примеру, в Польше агрессивная толпа блокировала возложение цветов к мемориалу российскими дипломатами.
Репрессивные меры к гражданам, решившим отметить 9 Мая, применили власти Молдавии и Латвии. В Кишинёве стражи порядка ловили тех, кто использует «запрещённую» символику — георгиевские ленты или символы Z и V. В Латвии за возложение цветов к снесённым советским памятникам, а также демонстрацию связанных с победой над нацизмом символов задержаны шесть человек, возбуждено девять административных и одно уголовное дело.
Украинские власти приняли решение отмечать в стране 9 мая День Европы. Тем временем жители Киева несли цветы в парк Славы к Вечному огню, в Одессе жители возлагали цветы на Аллее Славы в парке Шевченко, а в Полтаве — около мемориала Солдатской славы.