Зима подарила Петербургу прогулки по Неве, мороз и солнце
15 февраля 2021
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В этом году настоящая русская зима развернулась в Петербурге во всей красе — с обильными снегопадами и стужей. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как петербуржцы, почти отвыкшие за последние годы от суровых зим, переносят морозы и ходят по Неве.
Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»
Дарья Драй ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Снегопад в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Санкт-Петербургский Горный Университет
Дарья Драй ИА REGNUM
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Табличка «Выход на лед запрещен»
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Стрелка Васильевского острова
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Фонтанки
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Мойки
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй ИА REGNUM
Лыжник катается по льду реки Невы
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане зимой в Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане зимой в Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане зимой в Петербурге
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй ИА REGNUM
Парящая Нева зимой
Дарья Драй ИА REGNUM
Парящая Нева зимой
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Адмиралтейская набережная зимой
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний Петербург
Дарья Драй ИА REGNUM
Петропавловская крепость
Дарья Драй ИА REGNUM
Петропавловская крепость
Дарья Драй ИА REGNUM
Горожане прогуливаются по льду реки Невы
Дарья Драй ИА REGNUM
Патруль на Неве
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний вид Санкт-Петербурга
Дарья Драй ИА REGNUM
Здание Кунсткамеры в сумерках
Дарья Драй ИА REGNUM
Здание Кунсткамеры в сумерках
Дарья Драй ИА REGNUM
Петропавловская крепость и Дворцовый мост
Дарья Драй ИА REGNUM
Университетская набережная в сумерках
Дарья Драй ИА REGNUM
Здание Кунсткамеры в сумерках
Дарья Драй ИА REGNUM
Университетская набережная в сумерках
Дарья Драй ИА REGNUM
Университетская набережная и Дворцовый мост
Дарья Драй ИА REGNUM
Университетская набережная в сумерках
Дарья Драй ИА REGNUM
Зимний закат на Неве
Дарья Драй ИА REGNUM
Большой Обуховский мост в сумерках