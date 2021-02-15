В этом году настоящая русская зима развернулась в Петербурге во всей красе — с обильными снегопадами и стужей. Фотокорреспондент ИА REGNUM показывает, как петербуржцы, почти отвыкшие за последние годы от суровых зим, переносят морозы и ходят по Неве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Метели и морозы: в регионах России снова аномалия — трансляция»

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Главное адмиралтейство в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербургский Горный Университет

Дарья Драй ИА REGNUM Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Табличка «Выход на лед запрещен»

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Стрелка Васильевского острова

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Фонтанки

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Мойки

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Лыжник катается по льду реки Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане зимой в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане зимой в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане зимой в Петербурге

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Парящая Нева зимой

Дарья Драй ИА REGNUM Парящая Нева зимой

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейская набережная зимой

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний Петербург

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане прогуливаются по льду реки Невы

Дарья Драй ИА REGNUM Патруль на Неве

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний вид Санкт-Петербурга

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Кунсткамеры в сумерках

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Кунсткамеры в сумерках

Дарья Драй ИА REGNUM Петропавловская крепость и Дворцовый мост

Дарья Драй ИА REGNUM Университетская набережная в сумерках

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Кунсткамеры в сумерках

Дарья Драй ИА REGNUM Университетская набережная в сумерках

Дарья Драй ИА REGNUM Университетская набережная и Дворцовый мост

Дарья Драй ИА REGNUM Университетская набережная в сумерках

Дарья Драй ИА REGNUM Зимний закат на Неве