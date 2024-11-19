Следящие за волнениями в Абхазии наверняка видели самые разнообразные мнения: от «нахлебники с российскими паспортами и дотациями, живут за счет наших туристов, а не хотят разрешать русским покупать и строить отели» до «опять Кремль проиграл — кормил зависимое от нас государство, а теперь там придут к власти те, кто будут отрывать его от России и поведут к Турции или к Западу».

ИА Регнум

Или даже такое: «не нравятся им русские, так давайте отдадим их обратно грузинам, пускай сравнят». А то и вовсе: «это хитрый план Москвы — постепенно интегрировать Абхазию в Грузию, чтобы перетащить Тбилиси в зону влияния России».

Всё это абсолютный бред разной степени неадекватности. Абхазия не хочет никуда уходить от России, благодаря которой и получила свою государственность. Абхазия не является нахлебником, хотя и получает помощь из Москвы — ведь практически все жители Абхазии, кроме грузин, имеют российские паспорта. Москва не собирается использовать Абхазию в качестве приманки для ловли Грузии. Почему же тогда в Сухуме волнения, а президент Аслан Бжания подал в отставку?

Потому что в Абхазии родоплеменное устройство общества, и власть в государстве воспринимается как приз в борьбе кланов. Для того чтобы убрать конкурентов от власти, нужно вывести на улицы народ. И тут годится любой повод. Тем более такой горячий, как законопроект о защите иностранных инвестиций, о котором давно уже говорили, а сейчас наконец-то решили принять в парламенте.

«Бжания продает Абхазию!» — и понеслись протесты. Был бы у власти прежний президент Рауль Хаджимба — и его бы обвиняли в том же самом. Потому что и он был бы вынужден принять подобный закон — неудобный, спорный, болезненный. Но назревший и перезревший. Потому что Абхазия не может вечно оставаться в ситуации «давайте отложим решение на завтра». А именно это и происходило с урегулированием вопросов об инвестициях из России, их одновременно и хотели, и боялись их последствий.

Опасения понятны: придут русские (а на самом деле олигархи и сочинский бизнес) и скупят всю Абхазию. Ещё и жителей завезут, продав им квартиры в новых комплексах, и окажутся абхазы в меньшинстве в собственном государстве.

А в том, что оно именно абхазское, нет никаких сомнений — так сложилось после абхазо-грузинской войны 1992–1993 годов. Грузины, бывшие в советские годы большинством, бежали в Грузию (сохранившись только в приграничном Гальском районе), армяне продолжили заниматься коммерцией, а абхазы стали властью в собственном государстве.

Странно обвинять их в этом, как и в том, что они хотят сохранить контроль над своей страной. Да, Абхазия полностью зависит от России в военном плане, но это и не вызывает у местных никаких протестов. Да и в экономическом она безальтернативно привязана к нам (хотя нет ничего страшного и в усилении экономического присутствия Турции). Но это не значит, что Абхазия не сама определяет своё внутреннее устройство и свою власть, на самом деле всё решается самими абхазами.

Но решается в итоге так, как мы видим — через вражду двух основных кланов, попеременно меняющих друг друга у власти. Москва старалась максимально уважать внутриабхазский уклад, но всякому терпению приходит конец.

После начала СВО значение Абхазии для России выросло, и до неё наконец-то, что называется, дошли руки. Намечены огромные по местным меркам инвестиции — в транспорт (скоро откроется сухумский аэропорт), туристический сектор, инфраструктуру.

И это не столько государственные инвестиции, сколько частные, под которые нужны гарантии. Можно ли не давать их? Можно, но тогда не будет новых отелей, дорог, канализации и прочего. Не будет и новых рабочих мест, вовсе не лишних в 250-тысячной республике.

Так, может, абхазы и не хотят этих изменений? Лучше скромно, но самостоятельно, чем придут чужие и всё скупят? Но ведь можно найти баланс, сделать так, чтобы новые стройки не ломали привычный уклад, наносили минимальный ущерб природе, не приводили к неконтролируемому притоку новых жителей. Да, это трудно сделать, но альтернативы в виде ничегонеделания уже нет.

Потому что Абхазия действительно очень плотно завязана с Россией, и просто игнорировать настойчивые напоминания соседа она себе позволить не может. Россия не собирается превращать Абхазию во второй Сочи (хотя вполне вероятно, что именно такие планы есть у олигархов, которым как раз и нужно поставить жёсткий заслон на уровне властей и законодательства республики), но она имеет право настаивать на том, чтобы серьёзно увеличить туристическую ёмкость Абхазии. Потому что у нас в самом деле «очень мало моря».

Эти инвестиции нужны и самим абхазам, которые должны просто с умом и грамотно их контролировать и направлять. Но для этого им как минимум нужно быть едиными, что очень сложно даже для небольшого народа.